Honda se lâche et présente deux voitures électriques au design très osé

Honda ne fait pas partie des constructeurs automobiles à la pointe sur l’électrique. En Europe, la marque japonaise commercialise seulement le e:Ny1 utilisant un châssis de véhicule thermique converti à l’électrique, dont les ventes restent très confidentielles. En Chine, ses voitures électriques bénéficient d’un développement technique assuré en partenariat avec des marques locales (GAC et Dongfeng).

Mais tout doit changer dès 2026 avec l’arrivée d’une nouvelle famille de modèles électriques reposant sur une toute nouvelle architecture dédiée uniquement à cette technologie. Avec, comme dans la plupart des projets des autres constructeurs automobiles, une plateforme spécifique et une interface logiciel entièrement sur-mesure (utilisant un système d’exploitation baptisé « Asimo OS » en référence au robot conçu par la marque).

Après avoir découvert le concept-car 0 Saloon il y a un an à l’occasion du CES 2024 de Las Vegas, que Caradisiac avait pu étudier au Japon il y a quelques semaines, Honda dévoile cette fois deux « show-cars » au même évènement annoncés comme plus proches des futurs modèles de série.

Honda 0 Saloon, une grande berline qui ressemble à une Lamborghini !

La Honda 0 Saloon, tout d’abord, conserve la silhouette monolithique très spectaculaire du concept-car découvert l’année dernière aux Etats-Unis. Décrite comme une berline, cette voiture ressemble à une Lamborghini Gallardo dans le dessin de son capot avant et de ses optiques ! Prenant le contrepied total des familiales du genre de la Volkswagen ID.7 ou de la Tesla Model S, elle embarquera une technologie de conduite semi-autonome de niveau 3 mais pour l’instant, on ignore le détail de ses dimensions et ses caractéristiques techniques.

Honda 0 SUV, un rival des Renault Scénic E-Tech et Peugeot E-3008

Le Honda 0 SUV, de son côté, annonce un modèle de SUV compact dont la version de série doit débarquer en 2026. Il arbore comme la 0 Saloon des proportions déroutantes avec une face avant très verticale dont le traitement rappelle un peu la citadine e disparue de notre marché. Comme pour la 0 Saloon, on ne connaît pas ses dimensions ni ses caractéristiques techniques pour le moment. On sait juste qu’il reposera lui aussi sur la nouvelle architecture de Honda dédiée à ces modèles électriques et qu’il se positionnera sur le créneau des Renault Scénic E-Tech Electric, Peugeot E-3008 et autres Volkswagen ID.4.

Honda annonce aussi des partenariats futurs avec le spécialiste des microprocesseurs Renesas et le géant américain IBM pour développer la seconde génération de son architecture « 0 » et la commercialiser d’ici la fin de la décennie. Comme chez Renault, BMW, Hyundai Motor Group ou Volkswagen, le but sera d’arriver à des voitures à la conception optimisée de voitures connectées dont les logiciels, les éléments mécaniques et électroniques sont tous internalisés. Nous sommes actuellement au CES de Las Vegas 2025 pour observer en détail ces deux show-cars et les autres nouveautés du salon. Rendez-vous dans quelques heures sur Caradisiac pour en apprendre davantage.