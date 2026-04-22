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Cette fausse concession Honda plonge les visiteurs dans les années 80

Dans Rétro / Youngtimer

Adrien Raseta

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Acura fête ses 40 ans en recréant une concession des années 80 au Grand Prix de Long Beach. Entre Integra, Legend et décors vintage, la nostalgie fait tout le travail. Et à voir l’état actuel de sa gamme, ce regard en arrière n’a rien d’un hasard.

Cette fausse concession Honda plonge les visiteurs dans les années 80

Chez Acura -la division premium de Honda aux États-Unis-, on semble avoir trouvé une idée brillante : regarder dans le rétroviseur. Pour ses 40 ans, la firme a installé au Grand Prix de Long Beach réservé à l’IMSA et l’Indycar une concession tout droit sortie de 1986. Et franchement, il s’agit là d’une campagne particulièrement inspirée pour faire rêver les passionnés présents sur place le week-end de course.

Dans cet écrin délicieusement rétro, on retrouve une Integra et une grande berline Legend exposées comme des reliques d’une époque où tout semblait plus simple ou au moins plus optimiste. Enseignes vintage, moquette aux couleurs de la marque et même une borne d’arcade maison complètent ce décor nostalgique, cette sorte de capsule temporelle soigneusement scénarisée.

Cette fausse concession Honda plonge les visiteurs dans les années 80

Un doux parfum de mélancolie

Entre téléviseurs cathodiques et cassettes VHS, l’illusion fonctionne. Hélas, Acura n’est pas très en forme à l’heure actuelle outre-Atlantique avec des modèles supprimés et des ambitions floues. De quoi donner un sacré parfum de mélancolie à cette mise en scène.

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