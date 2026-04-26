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Honda Accord 7

Voiture plaisir à petit prix

Honda Accord 2.4 : entre sobriété et tempérament de feu, pourquoi il faut craquer pour cette berline increvable

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Sous une robe BCBG, la Honda Accord 2.4 cache un moteur au fort tempérament, mais ne néglige pour autant pas ses obligations familiales. Très fiable, elle ne coûte pour autant pas cher : un vrai choix de connaisseur.

Honda Accord 2.4 : entre sobriété et tempérament de feu, pourquoi il faut craquer pour cette berline increvable

Après son arrivée discrète sur le marché français en 1977, la Honda Accord est progressivement montée en puissance. Au sens strict du terme jusqu’à la déclinaison Type R de sa sixième génération, en 1998 : 212 ch. Ce, sur un moteur 2,2 l atmo, autant dire qu’il était très peu adapté sur une familiale. Etait-ce excessif ? Toujours est-il qu’en passant à sa septième génération en 2002, la berline japonaise s’oriente vers plus de chic et de confort. Ce, sans rien abandonner de son exigence technologique, l’Accord 7 se montrant impressionnante sur ce point.

Sous des abords sages, la Honda Accord 7, ici en 2003, cache une mécanique vivace.
Sous des abords sages, la Honda Accord 7, ici en 2003, cache une mécanique vivace.

Ne serait-ce que par ses trains roulants, se composant d’une double triangulation avant et d’un essieu multibras arrière. Sous le capot, on retrouve des blocs à essence atmosphériques bien dans la tradition du constructeur, avec leur distribution sophistiquée. En haut de gamme, on trouve le 2,4 l K24 iV-Tec doté d’un variateur de phase sur chaque arbre à cames. Il développe 190 ch pour 222 Nm de couple (à 4 800 tr/min), de belles valeurs mais obtenues à des régimes élevés, pas forcément une bonne chose vu le poids de 1 410 kg.

En résultent tout de même de belles performances, 227 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h effectué en 7,9 s. Il faut dire que la boîte 6 manuelle sert à exploiter au mieux le moteur (en en option, une automatique à 5 rapports est proposée), tandis que l’aérodynamique a été particulièrement soignée, le Cx ressortant à 0.26, une valeur exceptionnelle pour une berline en 2002.

Ne vous fiez pas à la poupe proprette de l'Accord 7, ici en 2003. Elle a soigneusement été étudiée en soufflerie, le Cx ressortant à un étonnant 0.26. La double sortie d'échappement signale la version 2.4.
Ne vous fiez pas à la poupe proprette de l'Accord 7, ici en 2003. Elle a soigneusement été étudiée en soufflerie, le Cx ressortant à un étonnant 0.26. La double sortie d'échappement signale la version 2.4.

En France, l’Accord 2.4 est proposée uniquement en finition Executive, à l’équipement très riche : sellerie cuir à réglages électriques, toit ouvrant, clim auto, hifi, xénons, GPS à DVD, chargeur de CD, régulateur de vitesse, jantes en alliage et ESP sont de série. Cela entraîne un prix pourtant pas excessif de 29 600 €, soit 42 800 € actuels selon l’Insee. 50 € de moins qu’une Renault Laguna 2.0t Initiale, moins puissante (mais plus coupleuse).

En 2003, la Honda Accord se décline en un très stylé break Tourer.
En 2003, la Honda Accord se décline en un très stylé break Tourer.

En 2003, la  Honda se décline en break Tourer, très élégant, et qui troque l’essieu arrière multibras au profit de triangles superposés pour gagner un peu d’espace de chargement. En 2006, à l’heure du remaniement de mi-carrière, l’Accord 2.4 ne change rien à sa mécanique, mais modifie ses boucliers et gagne notamment un ordinateur de bord, un, Bluetooth, des commandes vocales, une aide au maintien de file et un régulateur de vitesse actif (en option). En novembre 2008, l’Accord de 7e génération tire sa révérence, sans jamais avoir été importée en Type R, contrairement à sa devancière, dommage.

La Honda Accord Tourer diffère techniquement de la berline par sa suspension arrière. Il se dote par ailleurs d'un hayon à commande électrique.
La Honda Accord Tourer diffère techniquement de la berline par sa suspension arrière. Il se dote par ailleurs d'un hayon à commande électrique.

Combien ça coûte ?

Très rare en France, l’Accord 2.4 n’est pas très chère pour autant. Comptez un minimum de 6 000 € pour une belle berline qui, certes, affichera 250 000 km. Ensuite, évidemment, les prix grimpent, et une auto de 100 000 km s’affichera aisément à 10 000 €.

En 2006, un léger remaniement touche la Honda Accord (calandre, boucliers, équipement), mais le moteur 2,4 l ne change pas.
En 2006, un léger remaniement touche la Honda Accord (calandre, boucliers, équipement), mais le moteur 2,4 l ne change pas.

Quelle version choisir ?

Vu le peu d’évolutions, inutile de privilégier une restylée. Le point essentiel est d’opter pour une auto bien suivie et dans le meilleur état possible.

En 2006, l'Accord Tourer est modifiée elle aussi, mais faiblement. Notez le nouveau béquet arrière.
En 2006, l'Accord Tourer est modifiée elle aussi, mais faiblement. Notez le nouveau béquet arrière.

Les versions collector

Ce sont les modèles à très faible kilométrage, et de préférence avec la boîte manuelle, celle-ci étant apparemment plus rare que l’automatique sur le marché français.

Puissant et sophistiqué, le moteur 2,4 l de la Honda Accord 7 est aussi extrêmement fiable.
Puissant et sophistiqué, le moteur 2,4 l de la Honda Accord 7 est aussi extrêmement fiable.

Que surveiller ?

Les Honda sont réputées très fiables et cette Accord justifie cet état de fait. Respectée, sa mécanique se révèle d’une endurance impressionnante, tout en se contentant d’un entretien d’autant plus simple qu’elle s’équipe d’une chaîne de distribution bien conçue. Passé 150 000 km, on contrôlera son tendeur, mais si les vidanges ont été effectuées en temps et en heure avec la bonne huile, il devrait bien se comporter.

A fort kilométrage, les contacteurs et filtres du V-Tec peuvent dysfonctionner, surtout à cause d’une huile trop vieille, en général, un nettoyage peut tout remettre en ordre. De la même manière, le bloc apprécie une purge du circuit de refroidissement tous les trois ans. Attention, les boîtes se vidangent, elles aussi, tous les 60 000 km, et si cela est effectué comme il se doit, elles sont très solides. Côté trains roulants, là aussi c’est du solide, mais à la longue, les triangles avant s’usent en toute logique. Et là, leur remplacement peut coûter assez cher. Très bien fabriqué, l’habitacle résiste vaillamment aux années, même si les plastiques entourant les commandes au volant s’usent.

Si le système multimédia connaît quelques bugs, une réinitialisation les résout le plus souvent. Toutefois, les Accord vieillissant, les petites pannes deviennent plus fréquentes (fermeture centralisée, ballasts des xénons), et les pièces peuvent être difficiles à trouver. Enfin, la corrosion commence à se manifester, sur les éléments de suspension et les passages de roue arrière, mais sans faire de ravages.

Sous les 5 00 tr/min, le moteur de la Honda Accord 2.4 est un peu atone. Mais ensuite, quel punch ! Ici une version restylée de 2006.
Sous les 5 00 tr/min, le moteur de la Honda Accord 2.4 est un peu atone. Mais ensuite, quel punch ! Ici une version restylée de 2006.

Sur la route

Grâce à des sièges amples et relativement souples, on est très bien assis dans l’Accord 2.4. Le moteur se réveille en silence, puis fait preuve d’une jolie douceur nimbée de souplesse. Il reprend volontiers à bas régime sur tous les rapports, mais sans vigueur particulière cela dit. La boîte six séduit par son maniement très plaisant, de sorte que cette mécanique affiche toute l’onctuosité requise pour un usage familial. Certes, mais si on veut exploiter les 190 ch ? Pour ça, il faut passer les 5 000 tr/min. Le moteur change alors totalement de caractère, devenant nettement plus sonore et surtout plus virulent.

En finition Executive, la Honda Accord propose un équipement très riche, complété d'Adas en 2006.
En finition Executive, la Honda Accord propose un équipement très riche, complété d'Adas en 2006.

Musclé et rageur, il emmène la voiture avec une sacrée vigueur, jusqu’à 7 000 tr/min aisément : étonnant ! Sur route sinueuse, on peut vraiment s’amuser à le cravacher, car le châssis est très bien réglé. L’avant se révèle précis, l’arrière enroule à la demande, le grip est important, bref, si vous aimez la conduite dynamique, vous serez aux anges, le freinage étant par ailleurs très efficace. Le confort de roulement en fait un peu les frais, mais l’Accord demeure suffisamment prévenante. Enfin, la consommation moyenne de 8,5 l/100 km n’a rien d’excessif.

 

L’alternative youngtimer

Honda Accord IV 2.2 (1989 – 1994)

La quatrième génération de la Honda Accord, apparue fin 1989, associe un vif 2.2 de 150 ch à un système à quatre roues directrices. Ultramoderne !
La quatrième génération de la Honda Accord, apparue fin 1989, associe un vif 2.2 de 150 ch à un système à quatre roues directrices. Ultramoderne !

Dessinée tout en finesse, la Honda Accord de 4e génération arrive en 1989. Plus raffinée que sa devancière, elle reçoit un nouveau 2,2 l à 16 soupapes développant 150 ch. Comme l’auto ne pèse que 1 305 kg, elle marche relativement fort, 212 km/h en pointe. Bien équipée (ABS, toit ouvrant, toutes vitres et rétros électriques), cette Accord peut même s’équiper d’un sophistiqué système à quatre roues directrices, qui la rend diablement efficace. En 1991, elle est disponible en break, puis, Honda renouvelant alors très vite ses modèles, se voit remplacée dès la fin 1993 par une cinquième génération fabriquée en Angleterre. Dès 6 000 €.

 

Honda Accord 2.4 (2003), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 2 354 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes de force, doubles triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; multis, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 automatique, traction
  • Puissance : 190 ch à 6 800 tr/min
  • Couple : 222 Nm à 4 500 tr/min
  • Poids : 1 410 kg
  • Vitesse maxi : 227 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 7,9 s (donnée constructeur)

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Avis Honda Accord 7

20 /20

Accord 7 VII (2) 2.4 EXECUTIVE (2005)

Par Pierre Sitelle le 02/08/2022

Heureux propriétaire d’une Honda Accord 7 berline essence en 2,4L. Je cherchais une voiture confortable pour pouvoir faire des longs trajets sans fatigue, cette voiture comble toutes mes attentes !Elle est très silencieuse (autant qu’une Mercedes Class S ou E) , plutôt puissante (plus puissante qu’une 205 GTI, une Xsara VTS ou une Opel zaphira OPC par exemple !) Difficile de lui trouver des défauts. Fiabilité Honda (certaines font plus de 300 000 klms sans aucun changement de pièces à part les plaquettes de freins et les filtres) La mienne est de 2005 et l’intérieur après 17 ans d’utilisation est encore comme neuf, c’est dire la qualité des matériaux ! Le seul défaut serait peut-être son poids et son centre de gravité un peu haut si on voulait en faire une vraie sportive.Les gros point forts de cette voiture : son confort, son insonorisation, son espace (le coffre est une vraie soute !)J’apprécie énormément son moteur 2,4l de 190 cv essence qui est étonnamment coupleux, on dirait un moteur diesel de tracteur !, même en montagne on accélère dans les montées à partir de 2000 tours sans problème ! D’ailleurs à part sur autoroute on pourrait conduire toujours à 2000 tours avec cette Honda Accord. Sans être extrêmement puissant (0 à 100 en 8 secondes) ce moteur est aussi suffisamment réactif, aucun problème pour doubler, et on peut monter jusqu’à 7000 tours facile. Le second rapport part de 10 KLM/h et monte jusqu’à 100 KLM/h, c’est dire l’amplitude, la souplesse, l’onctuosité de ce 4 cylindres. Bref une perle cette voiture ! La mienne est en boîte manuelle, un régal ! La précision dans le passage des rapports n’a rien à envier aux meilleurs boites meca actuelles. Points négatifs : toujours pareil avec les japonaises, disponibilités et coût des pièces mais en même temps c’est super fiable donc bon…

19,2 /20

Accord 7 VII (2) 2.2 CTDI EXECUTIVE (2006)

Par accord45 le 19/03/2021

Honda accord gen 7 phase 2, exécutive 2.2 I-CTDI achetée à 63000km en 2009, elle affiche à ce jour 501000km en presque 12 ans excellent véhicule et extrêmement fiableles cuirs sont encore en TbE pourtant je ne les entretient jamais (allez, une fois depuis que je la procède)consommation depuis mon achat 6,12 /100 et je ne suis pas tendre avec (de plus reprogrammé à 145000km)a part l entretien courant (vidanges,filtres, disques et plaquettes, pneumatiques , remplacement fluides) voici les travaux effectués dessus:-embrayage et Vm par honda à 170000km ( cet embrayage possède un système de rattrapage d usure qui a tendance à ce « gripper » avec le temps , il suffit juste de le solliciter en faisant patiner un peut et une petite solution en faisant caler le moteur avec une vitesse enclenchée) , en effet j’ai eut il y a quelque mois le problème et il s’est résolut tout seul , à ce jour mon embrayage affiche donc presque 330000km-collecteur d échappement pris en garantie par honda à 192000km(défaut connu car fissuré et odeur de gaz d échappement dans habitacle)-remplacement amortisseurs à 300000 mais ce n était pas nécessaire..- remplacement turbo préventif car sifflement fort à 300000km- remplacement alternateur 2fois (prob de poulie debrayable qui fait du bruit) une fois à 300000km et l autre à 460000- remplacement durite de DA (default connue car un sertissage a tendance à lâcher avec le temps)- les roulements AR vers 340000km- roulements avant l un à 313000 l autre à 455000- batterie remplacée qu une seule fois et bougies de préchauffage par prévention 1 seul fois également - rotules de suspensions AV remplacées à 455000 avec les biellettes de direction par prévention ( la rotule AV Gx avait 5mm de jeu mais la droite et les rotules de direction n avaient aucuns jeux)- problème afficheur deportée (radio,clim) il suffit de ressouder les contacts ..-plafonnier avec faux contact , 40e sur ebay...la chaîne est d origine, la pompe à eau également , les disques et plaquettes tiennent dans le temps, (j’ai effectuer leur remplacement à l arrière au bout de 150000km) utilisation à 80% autoroutier aucun suintement d huile sous le carter moteur, le gars du CT est toujours etonné lorsqu’il examine le véhicule voilà coté mécanique a conduire...je ne m’en lasse pas, confortable, silencieux , coupleux, les suspensions sont plus calibrées confort J’ai à ce jour en complément de l accord eut une honda civic 9, excellent moteur avec son 1.6 diesel mais n atteint pas l onctuosité du 2.2 i-ctdi et était très sonore en bruit de roulements , d air et dans l’habitacle je possède maintenant en complément de l accord une VW tdi dsg, effectivement avec le coté technologique du virtual cockpit , multimédia embarqué , suspensions, l accord fait pâle figure , la boîte est très agréable mais voila, je préfère conduire mon accord ..

17,8 /20

Accord 7 VII (2) 2.2 CTDI SPORT (2005)

Par §Sam270fa le 01/03/2020

Amoureux de la marque Honda (pour sa fiabilité légendaire et la beauté de ses modèles), j'ai eu l'occasion de posséder une Jazz et trois Civic avant de me tourner vers mon modèle, une Accord 2.2ictdi de 2005. Septième génération et avant dernière sur notre territoire (la marque japonaise décidera d'arrêter sa commercialisation en Europe après la 8ème suite aux ventes trop faibles de ce modèle chez nous alors que la Accord fait un carton partout ailleurs dans le monde).Je trouve que cette gen7 vieillit très bien esthétiquement parlant, son design élégant fait que les années passent et ne donnent pas de ride à ce modèle.C'est une sedan (4portes) et je trouve que les sedan ont un charme que les véhicules à hayon n'ont pas (c'est une histoire de goût), même si ces derniers sont plus pratiques pour le coffre.L'intérieur est soigné, la finition est bonne, même dans ma version de base (Sport). L'espace à bord est généreux, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est très confortablement installés et bien maintenus. Les sièges sont en cuir-velours, ce qui est joli visuellement parlant, lui donnant un aspect qualitatif. Le coffre est très grand (460L) et peut s'ouvrir partiellement via la clé. Les options même dans la finition de base sont sympas comme la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse, les 4 vitres électriques. Sur la version sport, l'autoradio fait un peu tâche par son absence de bluetooth et même de prise auxiliaire! Il y a de nombreux espaces de rangement (dont dans l'accoudoir central).Son comportement routier est très bon, une excellente tenue de route, un bon freinage, de bonnes reprises, son moteur 2.2l ictdi a été récompensé "meilleur moteur diesel" plusieurs années de suite. (Il faut savoir que c'est le 1er moteur 100% Honda, auparavant, il existait un moteur diesel Isuzu qui équipait certains modèles comme la Civic 7, puis Honda a décidé de faire travailler son savoir-faire pour satisfaire le marché européen très demandeur de diesel). C'est la voiture diesel la plus "essence" que j'ai conduit ;) dans son comportement et son agrément!L'insonorisation est très bonne également, la conduite est douce et agréable que ce soit en ville ou sur route (son domaine de prédilection).Pour la consommation, je roule normalement, et tourne (ville + autoroute) à environ 7L/100, et la consommation tombe en dessous des 6L si l'on fait exclusivement de la route. Au vu de sa puissance (140ch), c'est très raisonnable. La boite de vitesse à 5 rapports (la version restylée aura droit en 2006 à un sixième rapport mais finalement jugé sans grand intérêt par rapport à la BVM5) est très agréable à manier.En matière d'entretien, il n'y a pas de courroie de distribution à changer (c'est un moteur à chaîne), et pas de FAP (la huitième génération de Honda Accord aura droit au FAP malheureusement...), en revanche il faut être vigilant à bien respecter comme pour n'importe quel véhicule les vidanges à faire tous les 15.000kms (mieux vaut tous les 10.000). Un bon entretien du véhicule vous assurera une longévité de ce modèle dont la marque est réputée pour sa fiabilité.Pour encore plus de tranquillité, optez pour les versions essence (2.0L 150CH ou 2.4 190CH aux moteurs légendaires i-Vtec). Mais avec les versions essence, comptez en ville facilement 2 à 3L aux 100 en plus en terme de consommation et sur route 1 à 2L de + . Si ce n'est pas un problème pour vous, foncez sur le VTEC (d'autant + que vous pouvez convertir votre véhicule à l'éthanol) :) sinon optez pour ce fantastique 2.2ictdi.Au final, je recommande vivement ce modèle à tous ceux qui recherchent une belle berline rare (du fait du peu de ventes à l'époque), routière, spacieuse, confortable, économique, et fiable.

19,2 /20

Accord 7 VII 2.0 SPORT (2004)

Par §din144Lc le 07/01/2020

achat a 78000 km en 2008 - a ce jour 342000k km - tout est d'origine embrayage ( limite )pot. alternateur. etc . " pannes " : durite de D.A - une batterie - fermeture centralisée porte avdune voiture extraordinaire . hélas la carrosserie ne suis plus ( corrosion multiple ) . une voiture pas comme les autres.! je cherche la troisiéme en vtec uniquement . je suis fan .bonne année !

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