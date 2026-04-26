Après son arrivée discrète sur le marché français en 1977, la Honda Accord est progressivement montée en puissance. Au sens strict du terme jusqu’à la déclinaison Type R de sa sixième génération, en 1998 : 212 ch. Ce, sur un moteur 2,2 l atmo, autant dire qu’il était très peu adapté sur une familiale. Etait-ce excessif ? Toujours est-il qu’en passant à sa septième génération en 2002, la berline japonaise s’oriente vers plus de chic et de confort. Ce, sans rien abandonner de son exigence technologique, l’Accord 7 se montrant impressionnante sur ce point.

Ne serait-ce que par ses trains roulants, se composant d’une double triangulation avant et d’un essieu multibras arrière. Sous le capot, on retrouve des blocs à essence atmosphériques bien dans la tradition du constructeur, avec leur distribution sophistiquée. En haut de gamme, on trouve le 2,4 l K24 iV-Tec doté d’un variateur de phase sur chaque arbre à cames. Il développe 190 ch pour 222 Nm de couple (à 4 800 tr/min), de belles valeurs mais obtenues à des régimes élevés, pas forcément une bonne chose vu le poids de 1 410 kg.

En résultent tout de même de belles performances, 227 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h effectué en 7,9 s. Il faut dire que la boîte 6 manuelle sert à exploiter au mieux le moteur (en en option, une automatique à 5 rapports est proposée), tandis que l’aérodynamique a été particulièrement soignée, le Cx ressortant à 0.26, une valeur exceptionnelle pour une berline en 2002.

En France, l’Accord 2.4 est proposée uniquement en finition Executive, à l’équipement très riche : sellerie cuir à réglages électriques, toit ouvrant, clim auto, hifi, xénons, GPS à DVD, chargeur de CD, régulateur de vitesse, jantes en alliage et ESP sont de série. Cela entraîne un prix pourtant pas excessif de 29 600 €, soit 42 800 € actuels selon l’Insee. 50 € de moins qu’une Renault Laguna 2.0t Initiale, moins puissante (mais plus coupleuse).

En 2003, la Honda se décline en break Tourer, très élégant, et qui troque l’essieu arrière multibras au profit de triangles superposés pour gagner un peu d’espace de chargement. En 2006, à l’heure du remaniement de mi-carrière, l’Accord 2.4 ne change rien à sa mécanique, mais modifie ses boucliers et gagne notamment un ordinateur de bord, un, Bluetooth, des commandes vocales, une aide au maintien de file et un régulateur de vitesse actif (en option). En novembre 2008, l’Accord de 7e génération tire sa révérence, sans jamais avoir été importée en Type R, contrairement à sa devancière, dommage.

Combien ça coûte ?

Très rare en France, l’Accord 2.4 n’est pas très chère pour autant. Comptez un minimum de 6 000 € pour une belle berline qui, certes, affichera 250 000 km. Ensuite, évidemment, les prix grimpent, et une auto de 100 000 km s’affichera aisément à 10 000 €.

Quelle version choisir ?

Vu le peu d’évolutions, inutile de privilégier une restylée. Le point essentiel est d’opter pour une auto bien suivie et dans le meilleur état possible.

Les versions collector

Ce sont les modèles à très faible kilométrage, et de préférence avec la boîte manuelle, celle-ci étant apparemment plus rare que l’automatique sur le marché français.

Que surveiller ?

Les Honda sont réputées très fiables et cette Accord justifie cet état de fait. Respectée, sa mécanique se révèle d’une endurance impressionnante, tout en se contentant d’un entretien d’autant plus simple qu’elle s’équipe d’une chaîne de distribution bien conçue. Passé 150 000 km, on contrôlera son tendeur, mais si les vidanges ont été effectuées en temps et en heure avec la bonne huile, il devrait bien se comporter.

A fort kilométrage, les contacteurs et filtres du V-Tec peuvent dysfonctionner, surtout à cause d’une huile trop vieille, en général, un nettoyage peut tout remettre en ordre. De la même manière, le bloc apprécie une purge du circuit de refroidissement tous les trois ans. Attention, les boîtes se vidangent, elles aussi, tous les 60 000 km, et si cela est effectué comme il se doit, elles sont très solides. Côté trains roulants, là aussi c’est du solide, mais à la longue, les triangles avant s’usent en toute logique. Et là, leur remplacement peut coûter assez cher. Très bien fabriqué, l’habitacle résiste vaillamment aux années, même si les plastiques entourant les commandes au volant s’usent.

Si le système multimédia connaît quelques bugs, une réinitialisation les résout le plus souvent. Toutefois, les Accord vieillissant, les petites pannes deviennent plus fréquentes (fermeture centralisée, ballasts des xénons), et les pièces peuvent être difficiles à trouver. Enfin, la corrosion commence à se manifester, sur les éléments de suspension et les passages de roue arrière, mais sans faire de ravages.

Sur la route

Grâce à des sièges amples et relativement souples, on est très bien assis dans l’Accord 2.4. Le moteur se réveille en silence, puis fait preuve d’une jolie douceur nimbée de souplesse. Il reprend volontiers à bas régime sur tous les rapports, mais sans vigueur particulière cela dit. La boîte six séduit par son maniement très plaisant, de sorte que cette mécanique affiche toute l’onctuosité requise pour un usage familial. Certes, mais si on veut exploiter les 190 ch ? Pour ça, il faut passer les 5 000 tr/min. Le moteur change alors totalement de caractère, devenant nettement plus sonore et surtout plus virulent.

Musclé et rageur, il emmène la voiture avec une sacrée vigueur, jusqu’à 7 000 tr/min aisément : étonnant ! Sur route sinueuse, on peut vraiment s’amuser à le cravacher, car le châssis est très bien réglé. L’avant se révèle précis, l’arrière enroule à la demande, le grip est important, bref, si vous aimez la conduite dynamique, vous serez aux anges, le freinage étant par ailleurs très efficace. Le confort de roulement en fait un peu les frais, mais l’Accord demeure suffisamment prévenante. Enfin, la consommation moyenne de 8,5 l/100 km n’a rien d’excessif.

L’alternative youngtimer

Honda Accord IV 2.2 (1989 – 1994)

Dessinée tout en finesse, la Honda Accord de 4e génération arrive en 1989. Plus raffinée que sa devancière, elle reçoit un nouveau 2,2 l à 16 soupapes développant 150 ch. Comme l’auto ne pèse que 1 305 kg, elle marche relativement fort, 212 km/h en pointe. Bien équipée (ABS, toit ouvrant, toutes vitres et rétros électriques), cette Accord peut même s’équiper d’un sophistiqué système à quatre roues directrices, qui la rend diablement efficace. En 1991, elle est disponible en break, puis, Honda renouvelant alors très vite ses modèles, se voit remplacée dès la fin 1993 par une cinquième génération fabriquée en Angleterre. Dès 6 000 €.

Honda Accord 2.4 (2003), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 2 354 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes de force, doubles triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; multis, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 automatique, traction

Puissance : 190 ch à 6 800 tr/min

Couple : 222 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 1 410 kg

Vitesse maxi : 227 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,9 s (donnée constructeur)

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