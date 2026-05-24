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Honda Nsx

Il place par accident une enchère à 340 000 euros sur une NSX

Dans Rétro / Youngtimer

Adrien Raseta

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Une Acura NSX rarissime a récemment déclenché un drôle de chaos sur la plateforme Bring A Trailer. En pleine vente, un enchérisseur a ajouté par erreur 100 000 dollars de trop dans son offre. De quoi rappeler qu’entre collection automobile et panique bancaire, il n’y a parfois qu’une seule touche de clavier.

Il place par accident une enchère à 340 000 euros sur une NSX

Il suffit parfois d’un seul chiffre pour transformer une vente aux enchères en crise diplomatique numérique. Sur Bring A Trailer, un collectionneur a récemment ajouté 100 000 dollars de trop sur une rarissime Acura NSX-T de 2005. Oui, une simple faute de frappe. Et non, personne n’a trouvé ça amusant.

Cette NSX n’était pas exactement une simple Honda un peu tunée. Peinture Rio Yellow Pearl, intérieur jaune, boîte manuelle à six rapports et seulement 6 700 km au compteur. Acura n’en aurait produit que six dans cette configuration. Résultat : les enchères ont rapidement quitté l’univers du raisonnable pour flirter avec les sommets.

L'intérieur est lui aussi jaune.
L'intérieur est lui aussi jaune.

Un accord trouvé entre les vendeurs et la plateforme

Alors que les mises dépassaient déjà 290 000 dollars, un enchérisseur a soudain proposé 394 000 dollars (339 550 euros au cours actuel). Quelques secondes plus tard, panique à bord dans le chat de la vente : « Typo, 294,000 ». Le genre de message qu’on écrit avec les mains moites et probablement une légère envie de disparaître dans les bois. Bring A Trailer a finalement considéré l’erreur comme légitime et négocié discrètement avec les parties concernées. La voiture a fini vendue 310 000 dollars (267 180 euros).

Il place par accident une enchère à 340 000 euros sur une NSX

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