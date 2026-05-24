Il place par accident une enchère à 340 000 euros sur une NSX
Une Acura NSX rarissime a récemment déclenché un drôle de chaos sur la plateforme Bring A Trailer. En pleine vente, un enchérisseur a ajouté par erreur 100 000 dollars de trop dans son offre. De quoi rappeler qu’entre collection automobile et panique bancaire, il n’y a parfois qu’une seule touche de clavier.
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