La première Honda NSX va revenir avec Pininfarina

Depuis que Singer a réussi à vendre de vieilles Porsche 911 à des prix délirants avec une préparation visant à les moderniser tout en gardant l’esprit de leur design originel, la tendance du « restomod » s’est largement répandue dans l’univers des voitures d’exception.

Après la Lancia 037, la Stratos, la Lamborghini Diablo ou encore la Jaguar XJS, c’est cette fois la première Honda NSX qui s’apprête à recevoir un traitement dans le même esprit comme l’annoncent Jas Motorsport et Pininfarina.

Une NSX modernisée

Il faut dire que celle qui était surnommée à l’époque la « Ferrari japonaise » était considérée à l’époque comme l’une des plus belles voitures du marché et son design a particulièrement bien vieilli.

Jas Motorosport, une écurie de course italienne partenaire de Honda depuis longtemps, va donc collaborer avec le designer italien Pininfarina pour concevoir une version remise au goût du jour de cette NSX de première génération. On se souvient d’ailleurs que Pininfarina avait travaillé avec Honda dans les années 80 pour dessiner des concept-cars dont certains ont justement inspiré le style de la NSX définitive.

Quel châssis de base ?

Jas Motorsport explique que la voiture sera un « dérivé de la NSX de première génération » et qu’elle se basera sur un « véhicule du début des années 90 choisi pour son châssis et sa mécanique », sans donner plus de précisions à ce sujet.

A noter que la voiture possède des badges Jas et non pas Honda, qu’elle utilisera un V6 atmosphérique et une boîte de vitesses manuelle dans l’esprit de la NSX originelle mais également une carrosserie entièrement en fibre de carbone. En revanche, elle ne sera vraisemblablement basée sur un vrai châssis de NSX de première génération. Il faut dire que ces autos commencent à prendre de la valeur !

Cette NSX arrivera en 2026 et coûtera probablement très cher.