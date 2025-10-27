Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Classe G 3 Amg

Un Classe G très solide

Faire des tonneaux en voiture n’annonce généralement rien de bon. Dans les images qui suivent, le propriétaire d’un Mercedes Classe G500 Square repart par la route après une figure peu académique lors d’un événement 4x4.

Sans surprise, les fans de 4x4 ne circulent pas forcément qu’en ville pour franchir de simples trottoirs. Ils s’aventurent parfois hors des sentiers battus sur des terrains dédiés voire dans un roadtrip pour repousser les limites de leur véhicule. La séquence partagée sur le réseau social Instagram par ipolyakov montre ce qu’il se passe lorsque le conducteur est un peu trop optimiste.

Les extraits visibles sur la toile dévoilent un crash à l’issue surprenante. Dans le clip, lors d’une manifestation réservée aux pratiquants du franchissement tout-terrain, un impressionnant Mercedes G500 Square s’approche d’une pente très inclinée en libérant toute sa puissance. Mauvaise nouvelle : l’avant rebondit au point de faire basculer le baroudeur allemand sur le côté. Le conducteur perd le contrôle. Le 4x4 part en tonneaux.

Deux rétroviseurs qui pendent et de la tôle froissée

Au final, le Mercedes G500 Square est basculé sur ses roues grâce aux spectateurs et à l’emploi d’une sangle reliée à un autre véhicule. Détail amusant, le franchisseur repart sans problème mécanique apparent. Seuls le rétroviseur central, la carrosserie et le rétroviseur droit montrent témoignent de l’accident. Pour mémoire, le Mercedes G500 Square est animé en 2015 par un bloc V8 4,4l biturbo de 422 chevaux pour 610 Nm de couple. Son tarif atteint à l’époque dans le catalogue allemand de la marque à l’étoile 221 100 euros.

