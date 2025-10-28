Lando Norris s’est comporté comme un futur champion de monde de Formule 1

Avant le Grand Prix du Mexique, Max Verstappen semblait être redevenu irrésistible dans la course au championnat pilotes du championnat 2025 de Formule 1. Enchaînant victoires sur victoires alors que les pilotes McLaren s’accrochaient ou perdaient de gros points à cause d’un niveau en retrait de leur monoplace, le quadruple champion du monde en titre se retrouvait à nouveau dans la course pour briquer une cinquième couronne consécutive.

Au Grand Prix du Mexique, pourtant, le vent a de nouveau tourné. Après des qualifications où il semblait posséder un net avantage sur ses concurrents, Lando Norris a dominé la course le dimanche en terminant avec plus de 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc et sa Ferrari.

Oscar Piastri a perdu la magie

Derrière, son coéquipier Oscar Piastri est méconnaissable. Lui qui dominait Lando Norris à la régulière depuis la majeure partie de la saison n’arrive plus à égaler les chronos du pilote anglais et a terminé cinquième du grand prix du Mexique 2025, cédant la tête du championnat pour un petit point. Max Verstappen, lui, est désormais distancé de 36 points.

Soudainement, Lando Norris s’est ainsi relancé totalement dans la course au titre alors qu’on l’accusait d’être devenu trop peureux et fébrile. Il ne reste plus que quatre week-ends de course dans la saison 2025 du championnat et la compétition semble encore très ouverte : va-t-on assister à un nouveau retour de la Red Bull de Max Verstappen ? Oscar Piastri peut-il revenir à son meilleur niveau après trois courses « sans » ?

Ferrari deuxième

Derrière Mclaren et malgré un début de course compliqué qui a vu Lewis Hamilton être pénalisé d’un arrêt de 10 secondes aux stands après un duel musclé contre Max Verstappen (même si certains reprochaient plutôt au pilote néerlandais la responsabilité des trajectoires hors course), Ferrari est revenu à la seconde place du classement constructeurs avec un petit point d’avance sur Mercedes et Red Bull n’est qu’à 10 points. De l’autre côté du classement, Alpine reste bon dernier avec ses 20 points à 40 longueurs de Sauber.