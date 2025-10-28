Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xiaomi Yu7

Retour sur le Nürburgring pour le bolide chinois, le crossover Xiaomi YU7 GT électrique.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

0  

SCOOP - La marque chinoise Xiaomi poursuit les essais de sa sportive électrique Xiaomi YU7 GT. C’est sur la piste allemande du Nürburgring, que ce crossover Xiaomi YU7 GT est en train de tourner le plus vite possible afin de tenter de battre un record sur la boucle nord du circuit allemand.

Retour sur le Nürburgring pour le bolide chinois, le crossover Xiaomi YU7 GT électrique.

Le crossover chinois Xiaomi YU7 GT emprunte une nouvelle fois la piste allemande du Nürburgring à haute vitesse. Le but est de tenter un record afin de battre la Tesla Model X Plaid sur la Nordschleife et pour cela la marque chinoise a modifié un peu le prototype hautes performances que l’on a vu le mois dernier au même endroit.

On voit sur les photos de nos chasseurs de scoop que le bolide bénéficie d’améliorations. Celles-ci concernent de nouveaux boucliers avant et arrière qui affichent un design plus agressif. Ces deux éléments semblent prêts pour être mis en production. Les jupes latérales ont-elles aussi bénéficié de quelques modifications depuis la dernière fois.

Une nouvelle fois, le crossover Xiaomi YU7 GT pose ses roues sur le Nürburgring afin de terminer sa mise au point et de se préparer, sans doute, à réaliser un record sur le tracé hypersélectif du circuit allemand.
Une nouvelle fois, le crossover Xiaomi YU7 GT pose ses roues sur le Nürburgring afin de terminer sa mise au point et de se préparer, sans doute, à réaliser un record sur le tracé hypersélectif du circuit allemand.

1 550 ch pour la Xiaomi YU7 GT

Ce crossover YU7 GT devrait reprendre toute la « mécanique » du Xiaomi SU7 Ultra qui dispose de trois moteurs d’une puissance de 1 526 ch. Pour le Xiaomi YU7 GT ce sera sans doute un peu plus, si l’on en croit ce que disent nos chasseurs de scoop qui nous ont indiqué que la puissance devrait atteindre les 1 550 ch. En plus d’une puissance phénoménale, le Xiaomi YU7 GT dispose également de freins en céramique, de roues de 21 pouces, d’éléments aérodynamiques spécifiques.

Version sportive du crossover XU7, le modèle GT pourrait bien tutoyer les 350 km/h en pointe et passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. On devrait en savoir plus sur la fiche technique de ce modèle chinois et sur ses performances d’ici la fin de l’année.
Version sportive du crossover XU7, le modèle GT pourrait bien tutoyer les 350 km/h en pointe et passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. On devrait en savoir plus sur la fiche technique de ce modèle chinois et sur ses performances d’ici la fin de l’année.

Une auto très recherchée

Le crossover Xiaomi YU7 GT est la future version sportive du Xiaomi YU7. Une auto qui connaît un très grand succès en Chine, au point que les délais de livraison sont passés rapidement à 60 semaines. Quelques clients malins après avoir reçu leur véhicule se sont empressés de le vendre en réalisant au passage une belle plus-value. Cette version « normale » dispose d’une motorisation de 690 ch et passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, la version GT fera beaucoup mieux et ses performances devraient être exceptionnelles.

Photos (6)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Xiaomi Yu7

Xiaomi Yu7

SPONSORISE

Actualité Xiaomi

Voir toute l'actu Xiaomi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité