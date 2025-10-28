Retour sur le Nürburgring pour le bolide chinois, le crossover Xiaomi YU7 GT électrique.

Le crossover chinois Xiaomi YU7 GT emprunte une nouvelle fois la piste allemande du Nürburgring à haute vitesse. Le but est de tenter un record afin de battre la Tesla Model X Plaid sur la Nordschleife et pour cela la marque chinoise a modifié un peu le prototype hautes performances que l’on a vu le mois dernier au même endroit.

On voit sur les photos de nos chasseurs de scoop que le bolide bénéficie d’améliorations. Celles-ci concernent de nouveaux boucliers avant et arrière qui affichent un design plus agressif. Ces deux éléments semblent prêts pour être mis en production. Les jupes latérales ont-elles aussi bénéficié de quelques modifications depuis la dernière fois.

1 550 ch pour la Xiaomi YU7 GT

Ce crossover YU7 GT devrait reprendre toute la « mécanique » du Xiaomi SU7 Ultra qui dispose de trois moteurs d’une puissance de 1 526 ch. Pour le Xiaomi YU7 GT ce sera sans doute un peu plus, si l’on en croit ce que disent nos chasseurs de scoop qui nous ont indiqué que la puissance devrait atteindre les 1 550 ch. En plus d’une puissance phénoménale, le Xiaomi YU7 GT dispose également de freins en céramique, de roues de 21 pouces, d’éléments aérodynamiques spécifiques.

Une auto très recherchée

Le crossover Xiaomi YU7 GT est la future version sportive du Xiaomi YU7. Une auto qui connaît un très grand succès en Chine, au point que les délais de livraison sont passés rapidement à 60 semaines. Quelques clients malins après avoir reçu leur véhicule se sont empressés de le vendre en réalisant au passage une belle plus-value. Cette version « normale » dispose d’une motorisation de 690 ch et passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, la version GT fera beaucoup mieux et ses performances devraient être exceptionnelles.