Xiaomi Yu7

La marque Xiaomi développe son futur crossover sur le Nürburgring, le Xiaomi YU7 GT

SCOOP - La marque chinoise Xiaomi apprécie la piste de la Nordschleife. Après avoir battu un record avec sa berline Xiaomi SU7 Ultra, c’est au tour de son futur crossover Xiaomi YU7 GT de faire des tours de piste en Allemagne, son lancement est prévu pour 2027 en Europe.

La marque chinoise Xiaomi fait encore parler d’elle. Cette spécialiste de l’électronique et des smartphones est devenue également une spécialiste des voitures électriques. Avec la berline Xiaomi SU7 Ultra, le constructeur détient pour le moment le record du tour (avec un chrono de 7 minutes, 4 secondes et 957 millièmes) dans la catégorie des berlines électriques, sur la réputée difficile et dangereuse piste de la Nordschleife.

C’est d’ailleurs une nouvelle fois sur le Nürburgring que le constructeur est venu mettre au point un nouveau modèle, un SUV qu’il destine à l’Europe. Xiaomi envisage en effet d’arriver en Europe en 2027 et aux côtés de la berline SU7, on trouvera un crossover YU7. D’ailleurs au Salon de Munich, ce modèle était déjà là sur le stand d’un équipementier, où il a fait forte impression.

La version standard de ce SUV est déjà commercialisée en Chine, mais sur le Nürburgring, il s’agit d’une version ultra-performante qui devrait se nomme Xiaomi YU7 GT. Le prototype de cette version sportive est équipé de jantes sport et de freins imposants en fibre de carbone à l'avant et à l’arrière.

Un SUV Xiaomi YU7 GT de 1 548 ch ?

Affichant une allure qui n’est pas s’en rappeler le SUV italien Ferrari Purosangue, ce Xiaomi YU7, devrait à l’instar de la Xiaomi SU7 être disponible dans une version très dynamique comme la  Xiaomi SU7 Ultra qui dispose de trois moteurs électriques qui développent la phénoménale puissance de 1 548 ch ! Afin de mieux différencier la version ultra-performante (dont on ne connaît pas encore la puissance) de ce crossover de celle de la berline, la dénomination finale de ce SUV sportif pourrait être Xiaomi YU7 GT. Ce modèle existera aussi dans des versions plus sages comme la version de base qui s’équipe d’une seule motorisation électrique de 319 ch et d’une batterie de 96,3 kWh.

Ce nouveau SUV chinois se distingue par de larges passages de roues, une garde au sol abaissée et un camouflage original. Après la berline Xiaomi SU7 Ultra détentrice du record de la berline la plus rapide sur Nordschleife, c’est le deuxième modèle que la marque Xiaomi développe sur le Nürburgring.

Un long développement avant une arrivée sur le marché européen

Ce qui est sûr c’est qu’à l’instar de la Xiaomi SU7 Ultra qui l’a précédé sur le Nürburgring, le prototype du Xiaomi YU7 GT affiche la même palette de couleurs distinctive. Un camouflage qui devrait prendre de l’ampleur au fil des phases de développement. Une mise au point qui, selon nos chasseurs de scoop, devrait se poursuivre sur douze mois afin que ce modèle soit prêt pour une commercialisation en 2027. À cette date, la jeune marque chinoise (elle est née en 2021) Xiaomi Auto se chargera avec ses deux modèles, d’aller marcher sur les platebandes des Tesla Model S et  Tesla Model X sur le marché européen.

