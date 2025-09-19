La marque Xiaomi développe son futur crossover sur le Nürburgring, le Xiaomi YU7 GT

La marque chinoise Xiaomi fait encore parler d’elle. Cette spécialiste de l’électronique et des smartphones est devenue également une spécialiste des voitures électriques. Avec la berline Xiaomi SU7 Ultra, le constructeur détient pour le moment le record du tour (avec un chrono de 7 minutes, 4 secondes et 957 millièmes) dans la catégorie des berlines électriques, sur la réputée difficile et dangereuse piste de la Nordschleife.

C’est d’ailleurs une nouvelle fois sur le Nürburgring que le constructeur est venu mettre au point un nouveau modèle, un SUV qu’il destine à l’Europe. Xiaomi envisage en effet d’arriver en Europe en 2027 et aux côtés de la berline SU7, on trouvera un crossover YU7. D’ailleurs au Salon de Munich, ce modèle était déjà là sur le stand d’un équipementier, où il a fait forte impression.

Un SUV Xiaomi YU7 GT de 1 548 ch ?

Affichant une allure qui n’est pas s’en rappeler le SUV italien Ferrari Purosangue, ce Xiaomi YU7, devrait à l’instar de la Xiaomi SU7 être disponible dans une version très dynamique comme la Xiaomi SU7 Ultra qui dispose de trois moteurs électriques qui développent la phénoménale puissance de 1 548 ch ! Afin de mieux différencier la version ultra-performante (dont on ne connaît pas encore la puissance) de ce crossover de celle de la berline, la dénomination finale de ce SUV sportif pourrait être Xiaomi YU7 GT. Ce modèle existera aussi dans des versions plus sages comme la version de base qui s’équipe d’une seule motorisation électrique de 319 ch et d’une batterie de 96,3 kWh.

Un long développement avant une arrivée sur le marché européen

Ce qui est sûr c’est qu’à l’instar de la Xiaomi SU7 Ultra qui l’a précédé sur le Nürburgring, le prototype du Xiaomi YU7 GT affiche la même palette de couleurs distinctive. Un camouflage qui devrait prendre de l’ampleur au fil des phases de développement. Une mise au point qui, selon nos chasseurs de scoop, devrait se poursuivre sur douze mois afin que ce modèle soit prêt pour une commercialisation en 2027. À cette date, la jeune marque chinoise (elle est née en 2021) Xiaomi Auto se chargera avec ses deux modèles, d’aller marcher sur les platebandes des Tesla Model S et Tesla Model X sur le marché européen.