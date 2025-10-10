Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda E

Une BMW a été sacrifiée pour construire cette Honda e hors-norme

Adrien Raseta

Innovate Composite prend un malin plaisir a transformer totalement la Honda e au point d’en faire une auto pour lequel le nom n’a plus de sens. Vous l’avez compris, un bloc thermique se cache sous sa carrosserie spectaculaire.

Lors de sa présentation en 2019, Honda frappe un grand coup avec une auto au look néorétro particulièrement réussi. Il s’agit de la e : une voiture 100 % électrique au dessin minimaliste et craquant à souhait. Sa bonne bouille fait mouche chez les amateurs du genre, mais sa faible autonomie précipitera la fin de sa commercialisation fin 2023.

En la regardant, des fans se demandent : peut-être que la Honda e est meilleure avec un moteur thermique ? Voici la réponse du préparateur Innovate Composite qui dévoile via une vidéo Youtube tournée par la chaîne The Late Brake Show son interprétation de la Honda E à essence. L’idée : fusionner une Munichoise des circuits avec la Nippone.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Un kit large et 350 chevaux

Sur le papier, la Honda e par Innovate Composite a de quoi faire rêver. Le garage intègre à la voiture un bloc 4 cylindres turbo de 350 chevaux provenant d’une BMW de supertourisme britannique. L’ensemble électrique est totalement supprimé tandis que la carrosserie adopte un kit large annonçant la couleur. En définitive, la Honda e devient dans cette configuration une voiture de course plus proche du BTCC que de l’auto survoltée compatible avec les ZFE. Par ailleurs, le tuneur commercialise un kit carrosserie pour la version électrique de route contre 10 000 £ environ pose incluse (11 500 € au cours actuel).

Mots clés :

