DS Automobiles dément l’annulation des futurs N°3 et N°4

Ds Automobiles vient de lancer sa N°4, version restylée de la DS 4 (que nous venons d’essayer sur Caradisiac). La marque « premium » du groupe Stellantis doit commercialiser l’année prochaine le N°7, remplaçant du SUV DS 7 actuel (positionné sur le segment du BMW X3, de l’Audi Q5 et du Mercedes GLC).

D’après le plan produit de DS Automobiles, la logique serait de passer ensuite au renouvellement de produits comme la DS N°4 (d’ici deux ans) et surtout la DS 3, en toute fin de carrière. Il y a quelques jours, pourtant, l’un de nos confrères a écrit que ces deux projets de remplacement venaient justement d’être annulés par DS Automobiles. Alors que le constructeur ne parvient pas à augmenter ses volumes de vente, dans un contexte où Stellantis doit faire des économies, décision aurait été prise d’y renoncer en limitant la marque à ses N°7 et N°8. L’occasion, évidemment, de repenser aux récentes rumeurs de disparition de la marque pour l’intégrer à la gamme de Citroën…

DS Automobiles dément

Les communicants de DS Automobiles démentent cette information : « DS Automobiles réfute les allégations livrées par l’Argus dans l’article publié en ligne le 26 octobre 2025. Aucune décision n’a été prise récemment pour annuler le développement de futurs modèles DS. A l’heure où DS Automobiles lance une offensive produits avec trois nouveaux modèles commercialisés en 18 mois, elle exécute sa feuille de route sur le long terme. Cette stratégie s’appuie sur un plan produits diversifié permettant de couvrir les attentes exigeantes du marché premium. Stellantis présentera son plan stratégique au cours du premier semestre 2026 », nous ont-ils précisé.

Rappelons que quelques jours plus tôt, le nouveau directeur de DS Automobiles Xavier Peugeot nous affirmait que la marque était « profitable » pour le groupe Stellantis et que sa direction la soutenait dans son développement. Alors, où sera DS Automobiles d’ici la fin de la décennie ? La DS 3 aura-t-elle une descendante alors que ce créneau des modèles urbains premium possède un certain potentiel quand on se souvient du succès de la Citroën DS 3 de 2009 ? Il reste aussi à gérer la concurrence interne avec Lancia et Alfa Romeo, également positionnés dans la sphère premium…