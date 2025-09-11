Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Prelude 6

La Prelude et Civic restylée, stars du stand Honda au salon de Lyon

Olivier Pagès

6  

Ce n’est pas tous les jours qu’Honda présente deux grosses nouveautés sur un salon. Les visiteurs présents à Lyon pourront ainsi profiter de l’occasion pour découvrir la Civic restylée mais également en première européenne la toute nouvelle Prelude. 

La Prelude et Civic restylée, stars du stand Honda au salon de Lyon

Après plus de 20 ans d'absence, la Prelude est de retour et c'est à Lyon, qu'elle a choisi de faire son come-back pour la France. En attendant sa commercialisation, qui devrait intervenir l'an prochain, voici quelques informations concernant cette sixième génération de coupé.  Sur le plan du style, cette nouvelle Prelude affiche un nez proéminent, une poupe assez compacte parcourue par un bandeau lumineux.  La présentation intérieure est plutôt simple et sobre avec notamment une instrumentation numérique. 

Sous le capot, Honda a fait appel à la dernière génération de moteurs hybrides avec normalement un bloc 2.0 l associé à deux moteurs électriques. La puissance devrait avoisiner les 200 ch. 

Honda Civic restylée

La Prelude et Civic restylée, stars du stand Honda au salon de Lyon

Lancée en 2022, la  11e génération de Civic va prochainement connaître son premier restyling. Celui-ci sera relativement léger puisqu'il va porter majoritairement sur la partie avant : la calandre et le bouclier avant ont été redessinés. Il faut noter la disparition également des antibrouillards. Très peu de changements dans l'habitacle si ce n'est de nouveaux placages. Statu quo aussi sous le capot avec toujours le 2.0 hybride de 184 ch. Les fans de la Type R seront déçus puisque celle-ci sort du catalogue à l'occasion de ce restyling.

6  

Honda Prelude 6

