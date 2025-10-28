Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Skoda Superb 4

2831 kilomètres sur un plein : l’impressionnant record battu avec une Skoda Superb

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Il n’y a pas qu’en rallye que le champion polonais Miko Marczyk se montre particulièrement régulier. Donnez-lui une Skoda Superb 2,0l TDI, et le pilote parviendra à parcourir 2831 kilomètres sur un seul plein. Une performance reconnue par le célèbre Guinness World Record.

À une époque où l’autonomie fait partie d’un argument commercial clé pour les voitures électriques, un véhicule animé par un moteur diesel vient de tomber un nouveau record de distance sur un plein. Il s’agit d’une Skoda Superb TDI ayant parcouru 2831 kilomètres sans passer par la pompe.

En mars 2025, Miko prend le volant de la grande berline tchèque. Il remplit le réservoir de 66 litres au maximum avant de se lancer dans un défi hors-norme : faire le plus de bornes possibles sans ravitailler et en circulant sur la voie publique uniquement. Son parcours traverse plusieurs pays dont la Pologne, l’Allemagne, la France et la Belgique. Pour enfoncer le clou, le trajet comprend des autoroutes, des nationales, des départementales et des rues en ville.

En temps normal, Miko Marczyk pilote et gagne au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2.
Un appétit d’oiseau : 2,61 litres/100 km

Détail amusant, Miko Marczyk parvient lors de son voyage à rouler sous le chiffre d’homologation WLTP. Pour mémoire, la Skoda Superb 2,0 TDI 150 chevaux à boîte DSG 7 rapports et jantes de 16 pouces est affichée avec une consommation de 4,8 litres/100 km. Miko tombe cette valeur à 2,61 litres/100 km. Concernant la voiture, sa Skoda est équipée en amont du record de pneus à faible résistance et -cela peut être légèrement décevant- de ressorts Sportline abaissant l’auto de 15 mm. Une modification favorable à une meilleure efficience aérodynamique.

Skoda Superb 4

