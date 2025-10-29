La nouvelle Daihatsu K-Open nous fait vraiment rêver - En direct du salon de Tokyo 2025

Impossible d’oublier la Daihatsu Copen, cette toute petite auto cabriolet lancée au Japon en 2002 puis commercialisée chez nous dans une version légèrement adaptée. Née dans la catégorie des « kei-cars » au Pays du Soleil levant, elle a séduit tout le monde avec sa bouille extraordinaire et sa philosophie très minimaliste.

Elle n’existe hélas plus en Europe (où la marque Daihatsu s’est elle aussi éteinte il y a longtemps) mais au Japon, cette Copen est toujours commercialisée dans sa seconde mouture. Et à l’occasion du salon de Tokyo 2025, justement, le constructeur japonais détenu par Toyota présente la troisième génération du modèle sous la forme d’un show-car. Elle est magnifique !

Une vraie petite Porsche !

Cette nouvelle Copen s’appelle pour l’instant K-Open mais le modèle définitif attendu pour 2026 sera très proche du véhicule exposé sur le stand de la marque au salon.

Et elle est magnifique, cette K-Open : elle ne mesure que 3,39 mètres de long pour 1,47 mètre de large, ce qui la place toujours dans la catégorie des kei-cars. Mais elle possède désormais un long capot qui lui donne un petit air de Porsche 911 (ou de Volkswagen Coccinelle de la dernière génération ?) sous l’angle du trois quarts avant.

Un roadster thermique à deux places

D’un style différent de la Vision Copen dévoilée en 2023, cette K-Open utilise une motorisation thermique (très probablement un petit bloc turbo de 660cm3 comme le veut la règlementation kei-car) et doit être une propulsion et non plus une traction comme la Copen connue en Europe.

Hélas, il paraît absolument improbable de la voir un jour vendue chez nous sachant que Daihatsu n’existe plus en Europe. Quel dommage !

L’instant Caradisiac

Je pense que la Daihatsu K-Open est tout simplement la nouveauté la plus sympa de tout le salon de Tokyo 2025.