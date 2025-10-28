Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ferrari

Ferrari vend une voiture virtuelle mais qu’annonce-t-elle ?

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

La Ferrari F76 n’existe que virtuellement et se réserve aux clients de l’Hyperclub, mais son plus gros intérêt est sans doute d’annoncer la future orientation stylistique de la marque. Bon, c’est quand même très conceptuel pour l’instant !

Voici la Ferrari F76, une supercar qui n'existe pas dans la vraie vie.

Ferrari a déjà dévoilé des voitures virtuelles n’existant pas dans la vraie vie. La Vision Gran Turismo par exemple, une berlinette hybride dessinée spécialement pour être « jouable » dans le jeu vidéo Gran Turismo 7 sur Playstation 5.

Eh bien en voilà une nouvelle : la F76, une autre berlinette entièrement virtuelle qui n’a pas vocation à être construite dans la vraie vie. Le constructeur italien donne pourtant quelques détails concrets (et surprenants) sur cette auto, comme des commandes électriques sans lien mécanique pour le pédalier et le volant qui peuvent s’activer aussi bien du côté gauche que du côté droit de l’habitacle.

Propriété en NFT

Ferrari a offert cette « voiture » aux clients du programme Hyperclub, permettant aux participants d’acquérir une 499P, cette Hypercar ayant remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises. Ils en sont propriétaires sous la forme de titres NFT.

Quels détails de cette F76 retrouvera-t-on sur les futures supercars de Ferrari ?
Cela peut-il donner de la valeur à cette propriété virtuelle et en faire un objet recherché à l’avenir comme les « vraies » supercars de la marque ? Pas sûr, compte tenu de l’évolution de ce marché des NFT qui a été très spéculatif lors des précédentes années.

Le design des futures supercars Ferrari ?

Comme souvent avec ce genre d’étude de style très « brute », l’intérêt est surtout d’annoncer les prochaines orientations stylistiques de la marque sur ses modèles de série.

On pourrait donc retrouver certains détails sur de futures Ferrari routières, comme par exemple les optiques avant intégrées dans la grosse entrée d’air ou les feux arrière très centrés et horizontaux.

Mots clés :

