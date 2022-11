Ferrari Vision Gran Turismo, un rêve à piloter

Un V6 bi-turbo de 3,0 litres installé en position centrale arrière, poussé à 1030 chevaux. Trois moteurs électriques, l’un situé sur le train arrière et les deux autres accouplés aux deux roues avant. Un aérodynamisme digne d’un sport-prototype, fournissant un appui aérodynamique de très haut niveau. Un 0 à 100 km/h expédié en moins de 2 secondes et un 0 à 200 km/h abattu sous les 5 secondes pour humilier une Bugatti Chiron. La nouvelle Ferrari Vision Gran Turismo est-elle la remplaçante de la LaFerrari dans la catégorie des vraies supercars ?

Pas tout à fait. Comme Aston Martin, Bugatti, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche, Red Bull, McLaren, Nissan, Mazda, Honda ou Honda, Ferrari s’est enfin décidé à concevoir une supercar virtuelle pour le jeu vidéo Gran Turismo. Comme d’habitude dans ce genre d’exercice, la voiture bénéficie d’une fiche technique à la pointe même si elle ne sera jamais développée dans la vraie vie. Son moteur thermique, extrapolé de celui de la 499 P de course, lui-même repris de la 296 GTB routière, développe plus de 1300 chevaux avec l’aide des trois moteurs électriques. Ne répondant à aucune réglementation technique, cette Ferrari de rêve bouclerait un tour du circuit de Fiorano en moins d’une minute et dix secondes d’après les estimations de ses designers. A titre de comparaison, la plus rapide de toutes les Ferrari routières -la SF90 Stradale- ne fait pas mieux que 1’19’’.

Un indice sur le style de la future Supercar Ferrari ?

La Vision Gran Turismo existe tout de même à l’état de maquette à l’échelle 1 et sera jouable dans le jeu vidéo Gran Turismo 7 sur Playstation 5 à partir du 23 décembre 2022. Mais son design nous donne sans doute quelques indices sur celui de la future supercar de la marque, celle qui devrait arriver d’ici 2026 au plus tard et qui prendra le relai de la LaFerrari de 2013.