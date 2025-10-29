Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Toyota

Le Century Coupé est une attaque de Toyota face à Rolls-Royce et Bentley - En direct du salon de Tokyo 2025

Cédric Pinatel

Oubliez Lexus, Toyota veut se battre face aux marques automobiles les plus prestigieuses de la planète avec sa nouvelle division Century, qui dévoile un SUV coupé monstrueux au salon de Tokyo 2025.

Le Century Coupé est un énorme SUV de luxe à portes coulissantes !

Tout le monde connaît Lexus, la marque « premium » de Toyota destinée à concurrencer BMW, Audi et Mercedes partout dans le monde (ce qu’elle réussit avec un certain succès depuis des décennies). Mais le grand public est beaucoup moins familier du nom de « Century », cette ligne de modèles très haut de gamme existant uniquement au Japon.

Bienvenue à bord du Century Coupé. Espérons que les lasers entre le conducteur et le passager ne soient pas aussi létaux que ceux de la Guerre des Etoiles…
A l’origine, la Century était une limousine au design extrêmement conservateur et réservé au marché japonais, dont la génération actuelle utilise un V8 biturbo au lieu du V12 de l’ancienne mouture. Mais Toyota veut désormais faire de Century une marque à part entière et la développer partout dans le monde. Le but ? La positionner face à Rolls-Royce et Bentley sur le terrain des constructeurs de grand prestige !

Le Century Coupé peut-il vraiment être commercialisé ?

A Tokyo, le Century Coupé est un énorme concept-car électrique mesurant plus de cinq mètres de long et prenant la forme d’un coupé surélevé. Il possède des portières coulissantes (à ouverture antagoniste et une face avant pour le moins imposante, très verticale et dotée d’optiques à double étage (rappelant un peu le design des Genesis de Hyundai !).

Ce grand SUV coupé annonce-t-il un modèle de série ?
L’intérieur vaut le détour lui aussi puisqu’il y a une sorte de séparation entre les deux sièges avant faite de « lasers » ! Curieusement l’ambiance paraît plus sportive que luxueuse, même si on navigue surtout dans l’univers classique des concept-cars peu réalistes.

Il y aura de vraies Century de route

Mais attention, Toyota espère faire de Century une marque globale. Le constructeur japonais veut sérieusement la positionner sur le segment du très haut de gamme et ses modèles ont donc vocation à être vendus chez nous. Peut-être pas la limousine Century actuelle, ni le SUV récemment ajouté au catalogue de la marque au Japon. Le groupe devrait prochainement préciser ses plans en la matière. « Je veux qu’il apporte l’esprit du Japon partout dans le monde », a déclaré le patron du groupe Toyota Akio Toyoda en évoquant le développement de Century. Un projet sacrément ambitieux !

La limousine V8 de Century est également présente sur le stand de la marque à Tokyo.
