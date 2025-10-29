Le Century Coupé est une attaque de Toyota face à Rolls-Royce et Bentley - En direct du salon de Tokyo 2025
Oubliez Lexus, Toyota veut se battre face aux marques automobiles les plus prestigieuses de la planète avec sa nouvelle division Century, qui dévoile un SUV coupé monstrueux au salon de Tokyo 2025.
Tout le monde connaît Lexus, la marque « premium » de Toyota destinée à concurrencer BMW, Audi et Mercedes partout dans le monde (ce qu’elle réussit avec un certain succès depuis des décennies). Mais le grand public est beaucoup moins familier du nom de « Century », cette ligne de modèles très haut de gamme existant uniquement au Japon.
A l’origine, la Century était une limousine au design extrêmement conservateur et réservé au marché japonais, dont la génération actuelle utilise un V8 biturbo au lieu du V12 de l’ancienne mouture. Mais Toyota veut désormais faire de Century une marque à part entière et la développer partout dans le monde. Le but ? La positionner face à Rolls-Royce et Bentley sur le terrain des constructeurs de grand prestige !
Le Century Coupé peut-il vraiment être commercialisé ?
A Tokyo, le Century Coupé est un énorme concept-car électrique mesurant plus de cinq mètres de long et prenant la forme d’un coupé surélevé. Il possède des portières coulissantes (à ouverture antagoniste et une face avant pour le moins imposante, très verticale et dotée d’optiques à double étage (rappelant un peu le design des Genesis de Hyundai !).
L’intérieur vaut le détour lui aussi puisqu’il y a une sorte de séparation entre les deux sièges avant faite de « lasers » ! Curieusement l’ambiance paraît plus sportive que luxueuse, même si on navigue surtout dans l’univers classique des concept-cars peu réalistes.
Il y aura de vraies Century de route
Mais attention, Toyota espère faire de Century une marque globale. Le constructeur japonais veut sérieusement la positionner sur le segment du très haut de gamme et ses modèles ont donc vocation à être vendus chez nous. Peut-être pas la limousine Century actuelle, ni le SUV récemment ajouté au catalogue de la marque au Japon. Le groupe devrait prochainement préciser ses plans en la matière. « Je veux qu’il apporte l’esprit du Japon partout dans le monde », a déclaré le patron du groupe Toyota Akio Toyoda en évoquant le développement de Century. Un projet sacrément ambitieux !
Photos (6)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération