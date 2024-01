Des sumos dans un étrange SUV cabriolet

Le sumo au Japon incarne une figure ancestrale profondément ancrée dans la culture et les traditions locales. C'est pourquoi l'un des pratiquants de ce sport profite de sa retraite pour s'associer à Toyota et ainsi livrer en partenariat avec la firme nippone un luxueux véhicule surélevé de parade particulièrement insolite.

Cette pièce unique révélée lors du Grand Sumo Tournament à Tokyo repose sur le SUV de prestige du constructeur : le très onéreux Century. Il se dévoile avec une peinture blanc nacré très exclusive et un habitacle blanc lui aussi. La partie la plus intéressante concerne bien entendu le traitement permettant d'en faire une voiture de parade. Les piliers B et C ont en effet disparu tandis que la banquette déborde légèrement sur l'arrière pour permettre aux sumos de saluer la foule lors des événements. La perte de rigidité liée à la découpe du toit est pour sa part compensée par des renforts dans les zones latérales de l'auto.

Exceptionnel et prestigieux, à l'image des sumos

Le Century n'est autre que la vitrine de Toyota en matière de haut de gamme. Le SUV facturé l'équivalent de 160 000 euros au Japon embarque un bloc V6 3,5l associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 406 chevaux. Une boîte de vitesses à variation continue CVT et un catalogue de personnalisation très riche sont également de la partie. Autre information intéressante, Toyota espère préserver la faible diffusion de ce modèle en limitant la production à 30 exemplaires par mois seulement.