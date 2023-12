Le groupe Toyota pris dans un gros scandale

Le groupe Toyota subit-il son « diesel gate » ? Après avoir déjà dû faire face à un scandale sur le système de freinage de ses modèles aux Etats-Unis à la fin des années 2000, pour lequel sa responsabilité n’avait finalement pas été engagée, le géant japonais de l’automobile se retrouve confronté à une affaire très embarrassante qui concerne sa marque Daihatsu. Disparue du marché européen en 2013, la marque est notamment spécialisée dans la construction de petites autos répondant à la réglementation des « kei-cars » japonaises. Ce mercredi, elle a reconnu plusieurs problèmes liés à la sécurité de ses voitures, concernant des modèles commercialisés depuis 1989.

D'après les journalistes de Bloomberg, un rapport d’expertise indépendante liste 174 irrégularités parmi 25 catégories de test de sécurité lors de la conception des autos de Daihatsu, notamment des épreuves de crash-test que la marque aurait carrément pu falsifier. 64 modèles sont concernés par ces problèmes, y compris des autos fabriquées par Daihatsu pour le compte de Toyota, Mazda et Subaru. Les experts pointent une pression très importante au sein de la marque qui aurait conduit à ces falsifications pour tenir ses délais de conception.

Toutes les livraisons suspendues

Daihatsu vient de suspendre la livraison de toutes ses voitures neuves et le ministère japonais des transports a lancé une inspection au siège de Daihatsu. Les porte-paroles du groupe Toyota ont présenté leurs excuses mais sa responsabilité de surveillance pourrait être engagée. On a du mal à saisir pour l’instant les conséquences de ce nouveau scandale pour Daihatsu et Toyota mais potentiellement, il y a peut-être de quoi ébranler le géant japonais.