Une citadine se cache sous cette fausse Porsche

Le pays du soleil levant recèle de véhicules pour le moins étonnants. Pour preuve, un garage s'est attaqué à la Daihatsu Copen pour en faire une bête des circuits avec un look de Porsche 911. Un état d'esprit très éloigné de l'approche minimaliste de la citadine découvrable originale destinée aux hypercentres nippons.

Une présentation conforme à la 911

Le préparateur StanceMagic dévoile au Tokyo Auto Salon sa surprenante Coperche 811 GT-K. Il s'agit d'une Copen profondément remaniée avec un kit carrosserie complet, des clignotants de 911 génération 997, une livrée en rouge, blanc, gris et noir mat façon Porsche RSR, un habitacle dépouillé avec arceau et baquets, un aileron gigantesque et des feux stop de 911 cru 996. L'ensemble fait sourire et ne manque pas de faire tourner les têtes lors de l'événement asiatique.

La Copen, une auto également vendue en France

Pour rappel, la Daihatsu Copen se glisse dans la catégorie très spéciale des Kei Cars ou Keijidosha au Japon ayant droit d'accéder aux centres-villes des mégapoles. Les règles administratives à respecter sont très strictes : longueur maximale de 3,4m, largeur de 1,48m et cylindrée moteur de 660 cm3. La découvrable Daihatsu Copen délivrait sur son marché domestique à son lancement en 2002 une puissance de 68 chevaux. Daihatsu importait cette voiture en France dès 2004 avec un volant à droite. Une version européenne équipée d'une conduite à gauche prenait chez nous la suite en 2006 avec sous son capot un bloc 1,3l de 87 chevaux pour un tarif d'environ 20 000 euros.