La Daihatsu Vision Copen (2023) est à croquer

En 2006, Alexandre Bataille était parvenu à faire rentrer sa grande carcasse dans la toute petite Daihatsu Copen de première génération dans sa version européenne. Avec des dimensions minuscules (3,39 mètres de long seulement !), un design de jouet un peu rétro et une mécanique tout aussi compacte (quatre cylindres atmosphérique de 1,3 litre et 87 chevaux sur le modèle européen, bloc de 0,66 litre pour la variante japonaise entrant dans la catégorie des « kei-cars »), la Copen a plu même si elle est restée très confidentielle chez nous. Arrêtée en 2012 sur le Vieux Continent, elle est passée à une seconde mouture en 2014, dont le design était nettement moins marquant.

Mais la bonne nouvelle, c’est que Daihatsu compte visiblement renouer avec la fraîcheur de la toute première Copen. Le concept-car Vision Copen, qui sera exposé au salon de Tokyo à partir du 25 octobre prochain, s’inspire clairement de la première mouture de la micro-sportive japonaise. On retrouve les optiques rondes et la face avant un peu « Mini » dans l’esprit, mais avec une silhouette plus sérieuse qui évoquerait presque l’univers Porsche. Elle mesure 3,835 mètres de long et grossit donc beaucoup, même si elle reste plus courte qu’une citadine. La Mazda MX-5 est à peine plus grosse avec ses 3,915 mètres.

Une vraie sportive ?

Justement, on la verrait bien concurrencer directement la Mazda MX-5 dans la catégorie des voitures de sport bon marché. Daihatsu explique que ce concept-car est motorisé par un bloc thermique de 1,3 litre (elle n’est donc pas électrique), capable de fonctionner avec du carburant synthétique. Les puristes seront en revanche peinés d’apprendre qu’elle possède une transmission automatique. Mais ils se raviseront en découvrant que cette Vision Copen est une propulsion et non pas une traction comme les deux premières générations de la Copen ! Voilà qui promet pour la version de série attendue pour l’année prochaine. Hélas, Daihatsu a quitté le marché européen de manière définitive en 2013…