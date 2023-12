Le scandale touchant Daihatsu l'oblige à arrêter sa production

La semaine dernière, un nouveau scandale automobile majeur éclatait au Japon. Appartenant à Toyota, la marque Daihatsu spécialisée dans les petites autos était accusée par des experts indépendants d’avoir falsifié de nombreux résultats lors de tests de sécurité de ses véhicules. Disparue pour rappel du marché européen depuis dix ans, elle aurait triché depuis 1989 sur pas moins de 64 modèles au total, avec 174 irrégularités trouvées.

Outre les excuses présentées par son patron, Daihatsu a alors suspendu toutes ses livraisons au Japon et sur les autres marchés. Hier, elle a carrément arrêté la fabrication des voitures dans ses quatre usines du Japon. Cette suspension de la production doit durer au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2024, ce qui aura évidemment des répercussions financières énormes dans les comptes de la marque. Pour Daihatsu, mais aussi pour Toyota et à moindre échelle pour Mazda et Subaru dont certains modèles sont construits directement par le constructeur connu pour ses « kei-cars ».

Quelle sera la suite des évènements ?

On se demande ce que va devoir faire Daihatsu pour revenir à une situation normale. Rappeler tous les modèles incriminés dans le monde depuis la fin des années 80 ? Modifier la conception de ses voitures avant de pouvoir les commercialiser à nouveau ? Sur le plan économique, les conséquences pourraient faire très mal au groupe Toyota. Une enquête du ministère des transports est en cours au Japon pour faire toute la lumière sur cette situation très embarrassante dont on ignore pour l’instant l’étendue des dégâts.