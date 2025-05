Une NSX passe le cap du million de dollars

Signer pour une Honda NSX en 2025 demande un budget important. Véritable icône des sportives japonaises, l'auto a vu sa côte grimper de manière spectaculaire ces dix dernières années. Et du côté des versions les plus rares ? L'effet est encore plus marqué.

Une Honda Nsx-R proposée lors d'une vente organisée par Broad Arrow Auctions en marge du Concours d'Élégance Villa d'Este vient de passer le cap symbolique du million de dollars. L'exemplaire en question affiche les spécificités suivantes : une courroie de distribution remplacée en 2023 et un odomètre affichant 16 000 kilomètres seulement. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'une Honda NSX-R restylée. Cela signifie que nous parlons d'une voiture très rare produite à 140 exemplaires et commercialisée à l'époque au Japon uniquement.

Un état exceptionnel

La Honda NSX-R échangée très exactement contre 1,1 million de dollars se présente avec sa teinte Championship White, des jantes BBS de la même couleur, des sièges Recaro carbone kevlar et sa dotation réduite pour chasser les kilos superflus. Elle se passe ainsi du système audio, tandis que la climatisation et la direction assistée sont à son lancement disponibles en option. De quoi baisser son poids de 100 kilos sur la balance par rapport au modèle standard.