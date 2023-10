Honda HR-V 2 (2015-2022) : un bon cheval - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Après une longue absence dans le segment des SUV, Honda revient sur le devant de la scène en lançant, à l'été 2015, le HR-V de seconde génération. Et le pari est de taille compte tenu de la forte concurrence qui règne à cette date avec entre autres, les Nissan Juke, Peugeot 2008 et Renault Captur...Pour tenter de s'imposer, la firme japonaise mise sur le gabarit du HR-V 2. Ainsi, avec ses 4,29 m de longueur il dépasse en moyenne de 15 cm la majorité de ses rivaux. Dès lors, il gagne en habitabilité et en volume de coffre (435 l/1 026 l). Pour ce qui est des motorisations, on dispose au lancement d'un essence 1.5 I-VTECH de 130 ch ainsi que d''un diesel 1.6 I-DTECH de 120 ch. Au cours du printemps 2019, le HR-V 2 bénéficie d'un restylage de la face avant (bouclier, calandre et optiques...). Et sur le plan mécanique, un essence 1.5 I-VTECH de 182 ch voit le jour.

En revanche, un an plus tard, la version diesel disparaît du catalogue. Au menu des finitions, le SUV nippon est décliné en quatre niveaux : Elegance, Executive, Executive Navi et Exclusive Navi. Sur le plan fiabilité, il se montre plutôt robuste malgré quelques incidents d'origine électronique. Quant à l'offre en seconde main, elle est certes plus réduite par rapport à la concurrence européenne et ce sont les essence qui dominent. Mais cela ne vous empêchera pas de trouver, avec un peu de patience, le modèle de votre choix...

Sous le capot

En diesel

1.6 I-DTECH : 120 ch

En essence

1.5 I-VTECH : 130 ch

1.5 I-VTECH : 182 ch

LE HONDA HR-V 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Pas de quoi s'inquiéter. Avec une qualité des matériaux et d'assemblages de bonne facture, le SUV japonais résiste au temps et aux gros kilométrages.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

La note est plutôt positive. Les organes comme les plaquettes et les disques de freins se montrent robustes.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est le point faible de l'auto. Chez Honda, les pièces détachées ne sont pas bon marché. Mais leur endurance permet de contenir les factures.

Est-il cher à entretenir ?

Le passage en concession Honda pour effectuer l'entretien courant se traduit souvent par des coûts supérieurs à ceux de la concurrence européenne.