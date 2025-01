La voiture électrique de Sony a-t-elle déjà un train de retard ?

C’est l’une des « stars » du CES de Las Vegas 2025 : la toute première voiture électrique de Sony, dévoilée il y a déjà cinq ans sous sa forme conceptuelle originelle. Depuis le tout premier show-car, d’ailleurs, on s’inquiétait un peu de ne plus avoir trop de nouvelles du projet et des retards pris.

Le modèle définitif montré à Las Vegas reste en tout cas conforme aux précédents prototypes montrés, avec une longueur totale de 4,91 mètres (soit 5 cm de moins qu’une Volkswagen ID.7 et 6 de moins qu’une Tesla Model S) et un design dont le classicisme tranche radicalement avec celui de la Honda 0 Saloon exposée sur le même salon.

L’Afeela 1 met sans surprise le paquet sur l’équipement intérieur avec une combinaison d’écrans gigantesques sur toute la largeur de la planche de bord (qui comprend deux afficheurs pour la rétro-vision, un bloc pour le combiné d’instrumentation et un autre qui va de la console centrale jusqu’au coté passager). La voiture possède aussi un demi-volant façon « Yoke Tesla ».

Elle paraît très spacieuse à l’arrière (normal pour une berline de cette taille) et on trouve aussi deux gros écrans installés sur le dossier arrière des sièges du premier rang. Il paraît même que la voiture peut se contrôler via une manette de Playstation 5, univers Sony oblige.

Un groupe motopropulseur déjà dépassé ?

Ce sont les données techniques qui déçoivent un peu : l’Afeela 1 possède des batteries d’une capacité de 91 kWh permettant une autonomie maximale de 300 miles selon le cycle EPA américain, soit 482 km (ou sans doute encore un peu plus d’après la norme WLTP européenne). Dotés de 2 moteurs de 180 kW chacun soit 490 chevaux en puissance cumulée, la voiture ne pourra se charger qu’à 150 kW de puissance maximale en courant continu (et à 11 kW en courant alternatif).

Dépourvue d’architecture à 800 volts et conçue sur une technologie de groupe motopropulseur Honda bien moins moderne que celle que prépare la marque sur sa future famille de modèles électriques, l’Afeela 1 se retrouve ainsi un peu larguée par rapport aux concurrentes les plus récentes…et notamment la fameuse Xiaomi SU7 du concurrent chinois de Sony lui aussi devenu un constructeur automobile (avec une stratégie d’industrialisation différente).

Surtout que cette Afeela 1 ne sera pas donnée : 89 900 dollars en prix de base sur le marché américain où elle peut déjà être commandée ou même 102 900 dollars pour la finition haut de gamme « Signature ». Elle se retrouve très au-dessus de la Tesla Model S affichée aux Etats-Unis à partir de 79 990 dollars avec une puissance, une autonomie et des capacités de charge moins bonnes. Bref, pas sûr que cette nouvelle marque automobile de Sony ne rencontre le succès. Notez que la commercialisation en Europe doit intervenir plus tard (probablement après 2026) et que Honda ne communique pas sur ce produit, assumant simplement un statut de fournisseur technique pour Sony et non pas celui d’un véritable associé au projet.