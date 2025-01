Xiaomi plus fort que Tesla, vraiment ?

Tesla vend désormais un peu moins de deux millions de voitures neuves dans le monde chaque année. Même si la cuvée 2024 a été légèrement moins bonne que celle de 2023 et qu’il faudra désormais trouver de nouveaux leviers pour poursuivre sa phase de croissance, les progrès de ce jeune constructeur automobile créé en 2003 forcent le respect puisqu’il se retrouve désormais au niveau des marques premium allemandes en termes de volumes de ventes.

La véritable vie de Tesla n’ayant débuté qu’avec l’arrivée de la Model S en 2012, son premier véhicule « grand public » après la très exclusive Roadster basée sur un châssis de Lotus Elise, on peut dire que le constructeur américain a mis sept ans avant de dépasser les 300 000 voitures vendues dans le monde annuellement (83 922 véhicules écoulés en 2016, 101 027 en 2017, 254 530 en 2018 et 365 194 en 2019). Autant d’années où Tesla flirtait avec la faillite, avant de faire enfin du bénéfice. Exactement le genre de basculement dont rêvent toutes les jeunes start-up mondiales de la voiture électrique, de VinFast à Nio en passant par de nombreuses autres marques chinoises ou les américains Lucid et Rivian, pour qui la réussite de Tesla représente le modèle absolu.

Xiaomi veut tout casser

Voilà pourquoi le calendrier tenu par Xiaomi force le respect actuellement. En 2024, seulement trois ans et demi après le lancement du développement de sa première voiture électrique, la marque chinoise qu’on connaissait précédent pour ses produits d’électroménager a écoulé pas moins de 135 000 exemplaires de sa berline SU7. Impressionnant, sachant qu’elle visait initialement les 100 000 unités « seulement ».

Et ce n’est pas tout : Xiaomi espère bien accélérer le rythme en 2025. Cette année, le nouveau constructeur automobile chinois vise les 300 000 unités écoulées au total…rien qu’avec la berline SU7 ! Et dès l’été prochain, cette berline sera rejointe par le SUV YU7 dont le potentiel de vente paraît encore meilleur.

A ce rythme, Xiaomi pourrait bientôt devenir un vrai géant de l’automobile électrique mondiale. A condition, évidemment, que sa clientèle ne se lasse pas de ses véhicules dans un contexte à la concurrence bien plus féroce qu’à l’époque où Tesla commençait à percer. La marque ne vend pour l’instant ses voitures qu’en Chine, marché le plus important du monde pour ce genre d’auto où les véhicules électriques locaux y sont affichés à des prix extrêmement bas grâce à d’énormes subventions publiques.

La Xiaomi SU7, que nous n’avons pas encore pu essayer, ne présente aucune innovation particulière sur le papier et s’inspire des références du marché avec une technologie soignée et surtout, une industrialisation déjà parfaitement maîtrisée au vu des chiffres de production revendiqués (un point qui avait donné des sueurs froides à Tesla lors de la précédente décennie). Xiaomi planche logiquement sur la vente de ses autos électriques hors de Chine mais pour l’instant, on ignore quand la marque arrivera à organiser leur commercialisation en Europe et dans les autres principaux marchés de la planète.

La progression de Xiaomi dans l’industrie automobile sera-t-elle aussi rapide et spectaculaire que dans la téléphonie ? C’est bien parti pour cela, mais sur un seul marché au monde pour l’instant.