Afeela, la nouvelle marque de voitures électriques de Sony et Honda

Sony et Honda vont construire des voitures électriques ensembles. Au salon CES de Las Vegas 2020, Sony avait d’abord dévoilé le concept-car Vision S de son côté. Puis le géant de l’électronique japonais s’est rapproché de Honda pour organiser le développement de ses futures autos, nécessitant l’expérience d’un constructeur de voiture. Après l’annonce de leur partenariat l’année dernière, Sony et Honda viennent de préciser le nom de leur nouvelle marque commune qui compte vendre des voitures à partir de 2025 : ce sera Afeela.

La nouvelle marque en profite aussi pour dévoiler un prototype plus avancé que la Vision S de 2020. L’engin ne possède pas encore de nom mais il prend la forme d’une grande berline de 4,89 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,46 mètre de haut. Le profil rappelle un peu celui de la Lucid Air et ses proportions assez classiques vont de pair avec un style très épuré.

Quant à l’intérieur, il affiche une planche de bord évidemment rompue aux écrans numériques avec deux petits afficheurs liés aux rétroviseurs à caméras sur les côtés, rappelant un peu ceux de la Honda e. Notez aussi le volant qui fait beaucoup penser au fameux « Yoke » des nouvelles Tesla Model S et X.

Pas de détails techniques

Afeela ne dévoile rien de la fiche technique de son prototype, mais on sait qu’il possède une transmission intégrale et probablement deux moteurs. Sony et Honda expliquent aussi que la voiture embarquera la technologie de conduite autonome de niveau 3, permettant de lâcher le volant dans certaines conditions précises. Si tout se passe comme prévu, les pré-commandes seront ouvertes au début de l’année 2025 et il sera possible de l’acheter dès la fin de cette année-là. La voiture a évidemment vocation à être vendue en Europe.