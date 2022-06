Naissance de Sony Honda Mobility, une « Tech » 100 % nippone

Lorsque deux entreprises japonaises parmi les plus créatives et les plus populaires s’associent, la nouvelle fait alors grand bruit, et bien au-delà du « pays du soleil levant ». C’est ce qui vient de se passer à Tokyo, il y a quelques jours, entre Sony et Honda.

Kenichiro Yoshida et Toshihiro Mibe, PDG respectifs de ces enseignes, ont en effet couché sur papier les bases d’une co-entreprise nommée Sony Honda Mobility. « Nous sommes ravis de travailler main dans la main avec Sony, un leader qui partage notre volonté de relever de nouveaux challenges », a notamment confié le patron de Honda.

Yasuhide Mizuno et Izumi Kawanishi, deux figures représentants actuellement chacun des deux groupes, seront les dirigeants opérationnels de cette nouvelle entité qui ouvrira ses portes avant la fin 2022.

Voitures et services « en phase avec les utilisateurs et l’environnement »

Dédiée à la fabrication de véhicules électriques et à la distribution de services de mobilité nouvelle génération « étroitement en phase avec les utilisateurs et l’environnement », cette filiale au capital de 10 milliards de yens (environ 70 millions d’euros) co-financée à parts égales devrait commercialiser ses premiers produits en 2025, à la fois au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Bien qu’à ce stade, rien n’ait encore été précisé quant au contenu du catalogue à venir, on peut d’ores-et-déjà supposer qu’un concept-car 100 % électrique tel que le SUV Vision–S 02, présenté par Sony début janvier au CES de Las Vegas, pourrait avoir toute sa place dans le paddock de Sony Honda Mobility.

Honda, le constructeur aux 60 ans de carrière dans l’automobile, ne sera évidemment pas en reste. Lui qui a annoncé il y a deux mois vouloir lancer sur le marché 30 nouvelles voitures électriques ou hybrides d’ici à 2030, verra sans doute aussi dans cette nouvelle entité une opportunité de promouvoir plus intensément certains de ses futurs modèles zéro émission.