Guide 2022 - Toutes les électriques du marché, laquelle acheter ?

Entre la crise sanitaire ponctuée de confinement et de couvre-feu et la pénurie semi-conducteurs pénalisant la production, le marché français de la voiture neuve n'a pas pu vraiment reprendre du poil de la bête en 2021 avec une progression de seulement 0,5 % des ventes par rapport à l'année noire qu'a été 2020 et un déficit s'établissant à 25,1 % par rapport à 2019. Mais tous les modèles ne sont pas impactés de la même façon suivant le carburant utilisé : entre 2020 et 2021, les essence et diesel « purs » se sont ainsi écroulés de respectivement 13,8 et 30,7 % tandis que les hybrides, les hybrides rechargeables et les électriques augmentent de 71,6, 89 et 46,1 %. Ces dernières représentent désormais près de 10 % de part de marché pour un total de 162 118 unités, des résultats absolument extraordinaires sur laquelle personne n'aurait parié il y a seulement quelques années.

Comment expliquer une telle évolution des voitures électriques ? Il serait bien présomptueux de baser ce succès sur une prise de conscience écologique du public, il provient plutôt en tout premier des quelques carottes et multiples bâtons gouvernementaux. Dans le rôle de la récompense se trouvent les bonus et prime à la conversion qui se poursuivent en 2022 et que vous pouvez voir détaillés ci-dessous. Pour ce qui est de la punition, on en est désormais au stade de l'arsenal qui comprend désormais malus allant jusqu'à 40 000 €, taxes au poids ou encore ZFE.

Montant du bonus pour l'achat d'une voiture électrique neuve

Tarifs Jusqu'au 30 juin 2022 À partir du 1er juillet 2022 Moins de 45 000 € 27 % du prix plafonné à 6 000 € 27 % du prix plafonné à 5 000 € De 45 000 à 60 000 € 27 % du prix plafonné à 4 000 € 27 % du prix plafonné à 3 000 € Plus de 60 000 € 0,00 € 0,00 €

Montant de la prime à la conversion pour l'achat d'une voiture électrique neuve

Revenu fiscal par part du ménage Montant de la prime Inférieur 6 300 € ou inférieur à 13 489 € si la distance entre domicile et lieu de travail est supérieure à 30 km ou si plus de 12 000 km par an sont effectués dans le cadre de l'activité professionnelle avec le véhicule personnel. 5 000 € Supérieur à 6 300 € 2 500 €

La prime à la conversion s'ajoute au bonus écologique en échange de la mise à la casse d'un ancien véhicule diesel ou essence. Ce dernier doit remplir les conditions suivantes : une première immatriculation antérieure à 2011 pour un véhicule diesel, à 2006 pour un véhicule essence, être possédé depuis au moins un an, être immatriculé en France et ne pas être gagé, disposer d'une vignette Crit'Air 3, 4, 5 ou ne pas être classé et être détruit dans un centre agréé dans les 3 mois qui précèdent ou dans les 6 mois qui suivent l'achat du nouveau véhicule.

Loin d'être une exception française, ce virage vers l'électrique est amorcé mondialement, ce qui fait que, désormais, la presque totalité des constructeurs propose au moins un modèle et toutes les catégories sont maintenant pourvues. Pour établir ce guide se voulant exhaustif, on a ainsi dénombré à l'heure de la parution plus de 130 modèles électriques proposés à des tarifs allant de 6 990 à 191 374 €, à des puissances de 6 ch à 761 ch, depuis la voiture sans permis jusqu'au grand crossover, de la Citroën AMI jusqu'à la Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S.

Tout porte donc à croire que la progression des ventes se poursuivra en 2022 et que de nombreux néophytes de la conduite sans émission devront s'y mettre bon gré mal gré et découvrir ce véritable nouveau continent du monde automobile où l'on parle lithium ion, régénération, kWh/100 km ou encore prise Combo CCS. Si vous en faites partie et que vous êtes totalement perdus, vous n'avez plus qu’à suivre le guide !