Hype abandonne l’hydrogène pour ses taxis franciliens

Dans un post sur le réseau social LinkedIn, l’opérateur de taxis Hype a annoncé renoncer à l’hydrogène. Préférant déployer en Île-de-France une flotte de taxis à batteries.

Un changement de cap justifié par des raisons économiques, mais également des problèmes de confiance dans la filière hydrogène française, depuis la mise en redressement judiciaire de McPhy, le fabricant tricolore d’électrolyseurs.

Hausse des prix de l’hydrogène

Le premier et principal argument avancé par la marque, tient au à l'inflation exorbitante du prix du carburant. Lors de son lancement en 2015 « Hype payait 12 € HT/kg l’hydrogène (non vert) fourni à la première station située place de l’Alma (…) En 2025, Hype, paie en Île-de-France son hydrogène (non vert) entre 16 et 18 € HT/ kg, soit 19,20 € et 21,60 € TTC/ kg, prix affichés à la pompe » , explique l’entreprise.

Hype accuse Air Liquide et TotalEnergies d’être parvenus « à constituer une sorte d’oligopole en région parisienne à travers différentes entités juridiques comme la « startup » HysetCo, le fonds Hy24 et la coentreprise TEAL, entités juridiquement indépendantes, où ces groupes sont administrateurs, actionnaires minoritaires ou investisseurs », grince Hype

Une filière fragilisée

L’entreprise de taxis évoque également le placement soudain en redressement judiciaire de McPhy, « seul fabricant français » d’électrolyseurs. Hype se dit exposé à hauteur de 6 millions d’euros versés à McPhy dans le cadre de quatre projets franciliens. L’opérateur de taxis assure n’avoir, malgré ses sollicitations, obtenu aucune réponse sur la suite des événements. « Ce qui est train de se passer avec McPhy dissuade de maintenir sa confiance dans la filière hydrogène française », tranche l’opérateur.

Hype affirme ne plus être « en mesure de garantir un chemin réaliste vers l’hydrogène vert en Île-de-France ». L’opérateur continue néanmoins de croire en son usage pour les véhicules lourds (bus, bennes, tracteurs, etc.) dans des contextes bien définis.

Mais pour le cœur de son activité de taxis fronciliens, l’entreprise de tourne désormais vers les voitures à batteries. La recherche de nouvelles marques partenaires pour développer sa flotte est en cours.