Des bénéfices historiques pour TotalEnergies !

20,5 milliards de dollars, soit environ 19 milliards d’euros. Voilà le montant du bénéfice net enregistré par le groupe TotalEnergies en 2022. Et encore, avec les pertes liées à son retrait progressif en Russie, environ 15 milliards de dollars, le bénéfice net ajusté (qui exclut les éléments exceptionnels) s’élève même à 36,2 milliards de dollars.

Si le retrait de Russie a coûté cher au groupe français, celui-ci a tout de même profité à plein de la hausse du prix des hydrocarbures, et plus particulièrement du gaz, constatée suite à l’envahissement de l’Ukraine, aux sanctions infligées à Moscou et la fermeture de plusieurs gazoducs russes entraînant une course effrénée au gaz naturel liquéfié (GNL).

Des profits historiques, alors même que TotalEnergies a accordé aux Français une remise de quelques centimes sur le prix au litre de ses carburants pendant plusieurs semaines. Une remise gracieusement attribuée, on le rappelle, alors même qu’était discutée au parlement une éventuelle taxe exceptionnelle sur les « superprofits », finalement abandonnée sans surprise par le gouvernement Macron, notamment suite au chantage de TotalEnergies.

Gonflé à bloc par ces résultats, le P.-D.G. de TotalEnergies, Patrick Pouyanné a d'ailleurs fait une sortie pleine de provocation face à nos confrères du Figaro : « Je préférerais que TotalEnergies gagne 10 milliards de moins et que tout le monde soit un peu plus raisonnable sur ce sujet. »

Le patron de TotalEnergies n’exclut également pas le retour d’une remise exceptionnelle sur le prix du carburant si celui-ci dépasse à nouveau les 2 €/litre. Dans un entretien accordé au Parisien ce jour, il adopte même une posture magnanime que chacun saura apprécier à sa juste valeur : « Plutôt que de partir dans un débat autour d’une taxe exceptionnelle sur les profits, nous préférons prendre des mesures de pouvoir d’achat que les Français ressentent directement. Nous avons intégré le fait que nous devions nous occuper des clients, c’est une question d’acceptabilité sociale. »