Le carburant bientôt moins cher chez TotalEnergies !

Le géant TotalEnergies craindrait-il pour ses profits ?

Sous la menace d’une taxe sur les « superprofits » agitée par plusieurs groupes politiques au sein de l’Assemblée Nationale, le groupe TotalEnergies vient d’annoncer la mise en place d’une remise exceptionnelle de 0,20 € sur le prix des carburants du 1er septembre au 1er novembre, puis de 0,10 € du 1er novembre au 1er décembre. Une ristourne accordée cette fois dans toutes ses stations en France, et non plus réservée au réseau autoroutier.

La remise de 20 centimes accordée par TotalEnergies s’ajoutera à celle de l’État encore en vigueur de 18 centimes, et qui baissera progressivement avant de disparaître au profit d’une nouvelle indemnité carburant.

TotalEnergies annonce dans son communiqué : « Notre priorité va aux consommateurs […] Avec ce programme massif de réduction des prix dans nos stations, nous espérons que cet engagement dans la durée, qui sera entendu par nos clients, le sera également par la représentation nationale. »

Car le geste n’est pas désintéressé. Il s’agit d’envoyer un message clair à l’attention des politiques, notamment ceux qui menaçaient le géant d’une nouvelle taxe sur « les superprofits ».

Et visiblement la flèche n’a pas tardé à atteindre sa cible. Bruno Le Maire, sur BFMTV, n’a pas manqué de saluer « le sens des responsabilités » de TotalEnergies, pour ce geste de bonté envers les Français : « Je préfère mille fois de l'argent pour les Français à une taxe pour le trésor public. »