Indemnité carburant travailleurs: comment percevoir les 300 € d'aide?

On en sait plus sur les contours de l’indemnité carburant travailleurs qui sera mise en place à partir du 1er octobre à l’issue des débats parlementaires, en remplacement de la remise carburant de 18 centimes dont les automobilistes continueront à bénéficier tout l’été, quel que soit leur niveau de revenu. Celle-ci verra son montant progressivement raboté (de 18 à 12 centimes en octobre, puis de 12 à 6 centimes en novembre, avant une suppression au 1er décembre).

Le montant de la nouvelle indemnité carburant travailleurs s’élèvera à 200 € pour les foyers affichant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 9 400 €, et de 100 € pour ceux dont le RFR se situe entre 9 400 et 14 100 €.

Une majoration de 50% sera appliquée pour les personnes dont le travail se trouve à plus de 30 km de leur lieu d’habitation, ce qui pourra porter la prime maximale à 300 €.

« Pour un couple composé d’un aide-soignant effectuant en moyenne 13 850 km par an de déplacements en voiture et d’une policière effectuant 400 km par an, la remise carburant représente 21 euros mois entre avril et septembre », détaille le dossier de presse édité par le gouvernement à cette occasion.

Selon les pouvoirs publics, quelques 12 millions de foyers sont concernés par ce dispositif. Son montant prévisionnel s’élève à 4,6 milliards d’euros, soit près du quart des 20 milliards que consacrent les pouvoirs publics aux nouvelles mesures de protection du pouvoir d’achat.

Pour percevoir cette aide, c’est plutôt simple : il faudra procéder à une déclaration sur l’honneur en ligne sur le site internet des finances publiques, et des contrôles fiscaux seront pratiqués a posteriori pour s’assurer que des abus n’ont pas été commis, ainsi que l’a précisé le nouveau ministre des transports Clément Beaune ce matin sur BFM TV.

Au passage, celui-ci a confirmé que la fameuse « voiture électrique à 100 € par mois » évoquée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle serait disponible au cours de l’année 2023, avec une montée en puissance progressive le temps de mettre en place les mécanismes de leasing accompagnant le dispositif.