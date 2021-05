Total change de nom pour se refaire une identité plus verte

Certains diront qu'un pétrolier qui tente de verdir son image, c'est on ne peut plus hypocrite et mal venu. Mais c'est bien ce que vient de faire l'un des plus gros industriels mondiaux en matières d'énergies fossiles. Le pétrolier français Total devient TotalEnergies, pour illustrer le fait que l'entreprises se diversifie et mise de plus en plus sur le renouvelable.

"L’énergie c’est la vie. Nous en avons tous besoin et elle est source de progrès. Alors aujourd’hui, pour contribuer au développement durable de la planète face au défi climatique, nous avançons, ensemble, vers de nouvelles énergies. L’énergie se réinvente et ce chemin des énergies, c’est le nôtre. Notre ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique. C’est pour cela que Total se transforme et devient TotalEnergies", a commenté le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Au delà du pétrole et du gaz, TotalEnergies, c'est ainsi de l'éloien, du solaire, de l'hydrogène et de l'électricité plus classique.Comme la Norvège, qui finance un monde des transports sans émissions grâce à des fortunes en provenance du pétrole, TotalEnergies précise que "la transition n'était pas la rupture" et que les importantes recettes du pétrole et du gaz devaient se maintenir pour financer les nouvelles énergies.