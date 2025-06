Un client émirati paie 1,3 million pour une limousine chinoise

Les limousines les plus luxueuses de chez Bentley (Flying Spur), Rolls-Royce (Phantom) et Mercedes-Maybach peuvent approcher ou dépasser les 500 000€ en y ajoutant quelques options de personnalisation. En Europe, elles représentent le sommet absolu du luxe automobile.

Mais en Chine, il existe une auto un peu à part sur le marché local, qu’on avait d’ailleurs pu observer dans une version à peine moins élitiste au récent Mondial de l’automobile de Paris 2024 : la Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun, une énorme limousine de 5,98 mètres de long au design extrêmement traditionnaliste, coûte environ un million d’euros en prix de base dans l’Empire du milieu.

1,3 million d’euros pour en importer une

Propulsée par un V8 biturbo de 4,0 litres développant un peu moins de 400 chevaux (avec « seulement » 530 Nm de couple en pointe), elle peut être personnalisée jusqu’au moindre détail et possède à bord des calligraphies dignes du monde de l’art tout en offrant une finition intérieure de très haut niveau.

Et le constructeur Hongqi vient fièrement d’annoncer qu’un client basé aux Emirats Arabes Unis, un certain Stanislas Semenov, a pris livraison d’un exemplaire de cette Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun qu’il avait commandé pour la modique somme de 11 millions de yuans soit un peu plus de 1,3 million d’euros.

Une livraison soigneusement documentée

Comme on peut le voir dans un article relayé sur Car News China, le constructeur Hongqi a vraiment pris soin de tout documenter à l’occasion de cette livraison hors normes, marquant un nouveau record de valeur pour une automobile chinoise routière à l’exportation. Cette communication tranche assez nettement avec celle des constructeurs automobiles de luxe d’Europe, qui ne dévoilent que très rarement l’identité des clients de leurs modèles les plus exclusifs. Dans ce cas, le prix de la voiture est visiblement un motif de fierté pour la marque (et peut-être le client aussi).