Hongqi, la marque qui veut concurrencer Rolls-Royce, débarque en France avec des prix imbattables

Nous l’avions découvert lors de Mondial de l’auto en octobre dernier, et même pu essayer le E-HS9, un grand SUV hyper luxueux. Hongqi (qui se prononce Hong « Shi », drapeau rouge en chinois) n’a rien d’un débutant puisque la firme existe depuis 1958.

Son E-HS9 est un véritable mastodonte qui cherche ni plus ni moins à chatouiller Rolls-Royce ou Bentley. Long de 5,20 m, fort de 650 ch et capable de parcourir jusqu’à 515 km grâce à sa batterie de 120 kWh de capacité, ses données techniques impressionnent. C’est aussi le cas à l’intérieur puisque la qualité des matériaux est d’un haut niveau, mais certains ajustements mériteraient plus d’attention. Le confort de suspension et le faible niveau sonore font merveille. Avec un prix d’environ 100 000 €, le Bentley Bentayga facturé au minimum au double de son prix ne peut soutenir la comparaison. En revanche, pour l’image…

Plus raisonnable avec ses 4,92 m, le E-HS7 l’est aussi en termes de prix. Affiché à partir de 53 990 €, il peut parcourir jusqu’à 475 km grâce à sa batterie de 85 kWh et sa puissance de 405 ch devrait être largement suffisante. Un BMW iX xDrive40 de 326 ch est moins puissant, va tout aussi loin tout en étant bien plus cher : à partir de 84 250 €.

Même la version de pointe de ce Hongqi E-HS7, l’Exclusive, avec 540 km d’autonomie et une puissance 728 ch est toujours moins cher, car facturé à partir de 68 990 €.

Il reste enfin la berline HS7 à la longueur identique au E-HS7 (4,92 m), qui peut parcourir 510 km pour 49 990 €. La version haut de gamme avec une puissance de 728 ch et une autonomie de 640 km débute à 64 990 €.

"Une nouvelle ère"

Un site internet est en ligne permet de configurer son auto. La distribution des modèles Hongqi est assurée par l’importateur Car East Europe, spécialisé dans les voitures chinoises.

Sur le papier, ces nouvelles autos semblent très intéressantes, notamment grâce à leur excellent rapport prix/puissance/autonomie. Seulement, il faut attendre de voir ce qu’elles valent sur la route pour s’en faire une idée plus précise. Le E-HS9 nous avait laissé quelque peu sur notre faim.