Le prix de la Honda Civic Type R Ultimate va vous faire bondir

Les sportives compactes de la classe de la Honda Civic Type R étaient autrefois accessibles pour un large public. Mais ça, c’était avant : non seulement leur prix a énormément augmenté ces dernières années, mais elles doivent désormais composer avec un malus écologique rédhibitoire en France.

La Honda Civic Type R demande au minimum 57 220€ en France dans sa version de base, avec pas moins de 37 857€ de malus écologique 2025 à régler chez nous. Et dire qu’elle coûtait moins de 40 000€ il y a encore dix ans !

Une série Ultimate Edition en guise d’adieu

Et c’est encore bien pire pour la nouvelle Civic Type R Ultimate Edition, marquant la fin de carrière du modèle dont la production s’arrêtera en janvier 2026 à cause de l’arrivée de la norme Euro6E BIS qu’elle ne respecte pas.

Cette nouvelle série spéciale à la présentation spécifique demande en effet 64 420€ auxquels il faudra ajouter un malus écologique français de 58 134€ à cause de ses 189 g/km de CO2. Oui, ça fait bien 122 554€ en prix final à l’achat !

Un seul exemplaire pour la France

Voilà sans doute pourquoi Honda France ne proposera qu’un seul exemplaire dans l’Hexagone sur les 40 que comptera cette série au total en Europe. L’auto développe, comme les autres finitions, 320 chevaux via un 4 cylindres turbo 2,0 litres envoyant sa puissance sur le seul train avant via une boîte manuelle et un différentiel à glissement limité mécanique.

L’Ultimate Edition a droit à une livrée extérieure spécifique, un peu de carbone à l’intérieur mais aussi des tapis de sol personnalisés.