CES 2020 : Sony dévoile une berline électrique

Ça, pour une surprise, c'est une sacrée surprise ! Le géant japonais de l'électronique, Sony, surtout connu pour ses télévisions, ses appareils audio et photo ou encore ses consoles de jeux, s'immisce dans le monde de la voiture avec la Vision-S.

La paire de moteur délivre un peu plus de 270 ch et le 0 à 100 est expédié en 4,8 secondes. Et... c'est tout, ou presque, pour les informations techniques. Sony ne dit rien sur la capacité des batteries ni sur les options proposées, et pour cause : il y a bien peu de chances qu'une telle auto voit le jour, Sony n'ayant pas d'usine capable de produire des véhicules. Alors à moins de sous-traiter la fabrication de cette Vision-S à un tiers, comme le fait BMW avec Magna Steyr (partenaire sur cette Vision S), il n'y a probablement aucune chance de voir cet engin sur les routes.

La Vision S sert malgré tout de démonstrateur technologique pour Sony qui a toutefois collaboré avec de grands noms pour ce projet : Bosch, Nvidia ou encore Continental et ZF. Une trentaine de capteurs analysent en permanence l'environnement de cette Vision S pour, vous l'aurez deviné, une conduite autonome, toutefois très limitée puisque seulement de niveau 2.

L'intérieur fait la part belle aux écrans (Sony est, on le rappelle, un spécialiste historique des écrans), mais aussi au système audio à 360°, avec enceintes intégrées dans les sièges.