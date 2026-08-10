Sur l’autoroute A89 ce week-end, les automobilistes ont dû attendre longtemps pour les bornes de charge rapide

200 045 points de charge, voilà le dernier recensement (au 31 juillet 2026) donné par l’Avere qui mesure régulièrement le développement du réseau pour les voitures électriques en France. Parmi ces points de charge, on compte d’après la même source plus de 40 000 bornes délivrant du courant à au moins 50 kW de puissance et plus de 26 000 à au moins 150 kW.

Ce chiffre des bornes reste évidemment en constante augmentation, mais celui des ventes de voitures électriques neuves aussi : au mois de juillet 2026, la part des modèles 100 % électriques a même atteint un nouveau record à 35 % du marché neuf total. Les Français sont de plus en plus nombreux à rouler en voitures électriques, incités par les aides à l’achat et le nouveau volet du leasing social.

Un point de blocage sur l’A89

De manière générale, le maillage sur les autoroutes permet désormais de voyager facilement le long du pays avec sa voiture électrique. Il n’est en revanche plus si rare de recenser des stations de charge saturées lors des grandes périodes de chassés-croisés, essentiellement sur des sites moins bien fournis en bornes où il peut y avoir de l’attente lors des pics de fréquentation (comme les dernières vacances de Noël sur l’autoroute A8).

Comme le rapportent les journalistes d’Ici, le dernier week-end a été compliqué pour les utilisateurs de voitures électriques sur l’autoroute A89. Sur l’aire de Saint-Laurent-du-Manoire à Boulazac, samedi, les utilisateurs ont dû patienter avant d’accéder aux bornes. Parfois plus d’une heure, avec quelques moments de tensions et d’incivilités décrits par les personnes interrogées.

Un maillage moins bon dans cette zone

L’aire en question possède 8 bornes Fastned à 300 kW et huit Superchargeurs Tesla, mais c’est la seule en Dordogne le long de l’A89 à disposer de bornes de cette puissance. Il y a davantage de distance avec les autres stations de charge rapide, ce qui amplifie le phénomène de saturation lors des périodes de pointe en vacances.

Et comme souvent, les mauvais comportements aggravent le problème : rester branché au-delà des 80 %, par exemple lorsque les utilisateurs des bornes sont partis manger pendant la charge et prennent leur temps, empêche les autres automobilistes d’accéder aux bornes aussi vite que possible.