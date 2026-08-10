La Chine détruit tout le suspense sur la nouvelle Smart #2, révélée par le ministère de l'industrie

En principe, il faudra attendre le prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 pour découvrir la nouvelle Smart #2 sans aucun camouflage. Le constructeur désormais sous la propriété conjointe du Chinois Geely et de l’Allemand Mercedes avait en effet prévu de dévoiler la nouvelle microcitadine électrique à cette occasion, après une campagne de « teasing » montrant une partie de l’intérieur et l’auto camouflée.

Mais comme pour tous les véhicules homologués en Chine, le ministère de l’industrie local se réserve la primeur des images en publiant sa fiche. Vous avez donc sous les yeux la Smart #2 de série, visuellement très proche du concept-car présenté au dernier salon de Pékin 2026. L’esprit ne change pas beaucoup par rapport à la dernière Smart Fortwo disparue de notre marché en 2024.

2,751 mètres de long

D’après les documents chinois relayés par CarNewsChina, la voiture mesure 2,751 mètres de long ou 2,764 selon le type de boucliers et la finition. Elle grossit donc un tout petit peu par rapport à la dernière Fortwo, longue de 2,69 mètres. L’auto reste beaucoup plus compacte que la plupart des microcitadines à quatre places, sachant qu’une Renault Twingo mesure 3,79 mètres de long.

Pour l’instant, on ignore si cette nouvelle petite auto aura droit à une version « Cabrio » comme les précédentes moutures.

Des batteries plus grosses que la Twingo

D’après de précédentes informations, cette Smart #2 possède un moteur électrique de 80 chevaux et des batteries de type LFP d’une capacité de 35,7 kWh (avec des cellules fabriquées par CATL). C’est donc plus généreux que les accumulateurs de 27,5 kWh d’une Renault Twingo, avec une autonomie maximale annoncée à 300 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP. La Française revendique elle 263 km d’après le cycle WLTP.

Les documents chinois précisent que l’auto pèse 1 130 kg à vide, un chiffre étonnamment bon sachant que l’ancienne Fortwo EQ électrique avouait déjà 1 145 kg sur la balance.

Rendez-vous en octobre pour découvrir cette nouvelle auto dans le détail, qui devra garder une tarification raisonnable si elle veut bien se vendre sur notre marché face à la Renault Twingo et aux autres microcitadines électriques.