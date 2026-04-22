Smart revient enfin à ses origines avec le Concept #2

Depuis l’arrêt de la production de la Fortwo, le catalogue de Smart s'était orienté vers le segment des SUV avec les #1, #3 et récemment le #5. Avec le Concept #2, le constructeur, géré par la coentreprise entre Mercedes-Benz et Geely, revient à ses fondamentaux : la micro-citadine ultra-compacte à deux places.

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Un gabarit compact et une agilité préservée

Le Concept #2 conserve l'ADN de sa devancière avec une architecture misant sur des porte-à-faux réduits. Sa longueur totale s'établit à 2,79 mètres (soit environ 10 cm de plus que l'ancienne Fortwo). Cette compacité et le moteur placé à l’arrière lui autorisent un rayon de braquage aussi court que sa devancière (6,95 mètres) lui permettant de faire un demi-tour en une fois dans une rue à deux voies. Esthétiquement, ce concept conserve l’ADN de sa devancière avec beaucoup de galbes, des feux en triangle à l’avant, circulaires à l’arrière, mis ici en lumière par une livrée bicolore, blanc mat et or, typique des concepts Smart. Bien que le constructeur ait évoqué l'utilisation de finitions en cuir et de surfaces translucides, l'habitacle est resté inaccessible lors de cette présentation. Il sera révélé lors d'un prochain évènement en juin prochain.

Une nouvelle plateforme technique dédiée

Contrairement aux modèles plus grands de la gamme qui reposent sur la plateforme SEA de Geely, la future Smart #2 inaugurera une architecture spécifique baptisée ECA (Electric Compact Architecture), développée en interne. Bien que les caractéristiques techniques définitives ne soient pas encore figées, Smart communique sur des objectifs ambitieux pour le segment avec une autonomie d’environ 300 km et une recharge de 10 à 80 % en moins de 20 minutes via une charge rapide en courant continu (DC). Elle devrait aussi intégré la technologie V2L (Vehicle-to-Load), permettant d'alimenter des appareils électriques externes depuis la batterie du véhicule. La version de série de la Smart #2 sera révelée au Mondial de l'Auto de Paris en octobre 2026. Son prix reste encore inconnu mais sa fabrication chinoise la privera d'office du coup de pouce CEE en France contrairement à des concurrentes comme la Renault Twingo ou la prochaine Volkswagen ID.Polo.

Une Smart #6 bientôt en Europe ?

Lors de son Global Brand Event 2026 à Pékin, la marque dévoile également la smart #6, première berline fastback premium de son histoire, dotée d’une motorisation électrifiée, exclusivement destinée au marché chinois.