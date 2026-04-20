Smart Concept #2 : la remplaçante de la Fortwo se précise

Si la silhouette rappelle celle de l’emblématique Fortwo, ce Concept #2 s’inscrit dans une volonté de montée en gamme. Le design, basé sur la philosophie « Love, Pure, Unexpected », mise sur une présentation soignée : livrée bicolore blanc mat et or, recours à des matériaux comme le cuir fin et détails esthétiques inspirés de l’univers de la mode. L’objectif pour Smart est « de transformer la micro-citadine en un objet de mobilité premium et personnalisable, dépassant le simple cadre de l’outil urbain fonctionnel ».

Sous cette carrosserie de show-car se cache une base technique inédite baptisée Electric Compact Architecture (ECA). Contrairement aux modèles précédents développés sur des bases partagées avec Geely, cette plateforme est spécifiquement dédiée aux véhicules ultra-compacts. La future citadine conservera l’architecture de son ancêtre, à savoir 2 portes, 2 places, un moteur placé à l’arrière (propulsion) et un gabarit très compact qui devrait avoisiner les 3 mètres.

Côté batterie, bien que le constructeur n’ait pas encore publié de fiche technique officielle, les premières indiscrétions font état d’une capacité d’environ 30 kWh. Une valeur cohérente avec un usage strictement urbain, permettant de limiter le poids et le prix de vente.

La présentation officielle du Concept #2 se tiendra le 22 avril 2026 lors d’un événement en marge du salon Auto de Pékin. Caradisiac sera sur place pour vous présenter les principales nouveautés qui débarqueront en Europe dans les mois à venir. La #2 dans sa version définitive sera révélée fin 2026 pour une commercialisation attendue début 2027.