Avec sa petite batterie, la Smart #1 est-elle juste faite pour la ville ?

EN BREF SUV urbain 100% électrique Batterie : 49 kWh Autonomie : 310 km À partir de 33 490 €

Il est bien loin le temps de la première génération de Smart Fortwo qui avait révolutionné le marché automobile avec sa longueur de seulement 2,50 m et qui permettait à ses conducteurs de se stationner perpendiculairement au trottoir. Beaucoup de temps et d’évènements ont passé et le moindre que l’on puisse affirmer est que la vie de Smart n’a pas été un long fleuve tranquille. Suite notamment à de lourdes pertes financières, Daimler s’est associé au constructeur chinois Geely afin de produire les nouveaux modèles 100% électriques en Chine. Une nouvelle époque débute pour Smart et cette dernière a commencé avec la #1, un SUV électrique, rejoint ensuite par la #3 un SUV coupé et prochainement pour la #5, un SUV familial.

Après avoir essayé la version intermédiaire forte d’une batterie de 66 kWh et de la déclinaison la plus sportive badgée « Brabus », place maintenant à la version la plus accessible.

Un look unique

Si vous découvrez aujourd’hui cette #1, qui représente la plus petite des Smart actuelles, ses dimensions risquent de vous surprendre, car elles sont très éloignées du modèle originel. Ce SUV urbain mesure en effet 4,27 m de long. Ajoutez à cela une largeur de 1,82 m, une hauteur de 1,64 m et des formes arrondies et vous aurez l’impression que ce #1 est beaucoup plus imposant qu’il n’y paraît. Un sentiment accentué par le style atypique de cette Smart qui ne manque pas de personnalité avec notamment des faces avant et arrière parcourues par un bandeau lumineux. Mais l’autre détail qui attire l’œil est le pavillon flottant, qui peut être de couleur différente du reste de la caisse. Enfin, il y a des poignées de portes escamotables qui s’actionnent à l’approche du conducteur. Tout cela donne à ce SUV Smart, un look unique sur le marché.

Cette touche d’originalité se retrouve aussi dans l’habitacle avec une planche de bord à la présentation insolite. Très horizontale, elle se remarque immédiatement par son très grand écran multimédia mesurant 12,8 pouces. Il propose des graphismes décalés mettant en scène une planète tournant sur elle-même suivant le mode de conduite choisi, mais aussi un petit renard, qui réagit à la commande vocale. L’ergonomie de l’ensemble est relativement facile, après toutefois un temps d’adaptation. Cet écran est complété par une instrumentation numérique de 9 pouces qui reprend toutes les informations liées à la conduite.

Du chaud et du froid pour les aspects pratiques

Les rangements dans la console centrale sont très nombreux et plutôt bien trouvés. Ils sont donc très pratiques et ceux des contre-portes sont aussi vastes. La qualité des matériaux est de très bon niveau avec des surpiqures sur le haut de la planche de bord et des placages façon aluminium sur la partie basse et la console centrale.

Bilan plus mitigé pour les aspects pratiques. Si l’habitabilité arrière est tout à fait correcte aux places arrière, ce n’est la même chose en ce qui concerne le coffre. Même si la banquette peut coulisser sur 13 cm, le volume de chargement se révèle relativement petit avec seulement 313 litres en comptant le sous-coffre servant à ranger les câbles par exemple, auquel il faut ajouter les 15 litres du frunk (coffre avant).

Petite batterie et grosse puissance

Si la plupart des versions de cette #1 possède une batterie de 66 kW, ce n’est pas le cas de notre modèle d’essai qui doit se contenter d’une batterie de 49 kW. L'autonomie officielle est de 310 km et pour une fois, elle est réelle puisque nous avons enregistré une moyenne de 16 kWh/100 km, soit une autonomie de 306 km. Pour ce qui est de la recharge, la capacité en courant continu est de 130 kW, soit 30 min pour passer de 10 à 80%. Celle à domicile est faible, car seulement de 7,4 kW.

Petite batterie donc, mais un moteur de 272 ch, comme la majorité des versions, exception faite bien évidemment de la Brabus forte de 428 ch. Comme nous l'avions déjà signalé lors de notre premier essai, la puissance et le couple de 343 Nm sont bel et bien présents avec un 0 à 100 km.h abattu en 6,7 s et une vitesse maximale bridée de 180 km/h. Les reprises et les accélérations sont toniques et permettent de circuler dans toutes les situations aisément. Le comportement est également dans la moyenne haute de la catégorie avec un très bon confort, une insonorisation particulièrement efficace, mais l’ensemble manque un peu de dynamisme. Ainsi, en conduite « tranquille » tout va bien, mais quand le rythme augmente, des mouvements de caisse, importants dans certaines situations apparaissent, mais globalement ces derniers sont bien contenus. Le bilan routier est donc convaincant.