Essai - Smart #1 Brabus : dépêchez-vous !

En bref SUV Urbain

Puissance : 428 ch

Eligible au bonus

Notre premier test de cette Smart nouvelle génération a mis en lumière un rapport prix/prestations par ridicule pour un sou. Cette impression se confirme au volant de la version Brabus, la plus huppée et la plus rapide du catalogue.

L’appellation Brabus est ici purement marketing. Le préparateur allemand n’a pas réalisé de mise au point spécifique sur les moteurs et le châssis. Seuls quelques badges, des éléments de style et un équipement spécifique font leur apparition.

Ce qui n’est pas marketing en revanche, c’est l’arrivée d’un moteur de 115 ch sur l’essieu avant, en complément du moteur existant de 200 ch sur l’essieu arrière. La #1 voit ainsi sa puissance totale grimper à 428 ch et ses performances s’envoler (0 à 100 km/h en 3,9 s).

Cette puissance extrême pour un véhicule de ce type n’est pas usurpée. Les accélérations sont proches de celles d’un dragster collant instantanément la nuque des occupants sur l’appuie-tête lorsque le mode « Sport » est engagé. De plus, grâce à ses 4 roues motrices, toute la puissance passe au sol, garantissant ainsi davantage d’efficacité que sa petite sœur (propulsion) et des reprises qui vous permettront d’effacer la quasi-totalité du parc roulant Français. Notez toutefois que la vitesse max est limitée à 180 km/h.

Est-il besoin de préciser qu’avec ce type de conduite il sera compliqué de parcourir les 400 km annoncés ? En roulant de la sorte sur un tracé peu exigeant nous avons parcouru un peu plus de 220 km avant d’épuiser la batterie. Il est possible de ménager la pile de 66 kWh, mais pratiquer l'éco-conduite avec une telle réserve de puissance sous le pied droit relève du vice. En contrepartie, le futur acquéreur pourra compter sur un chargeur embarqué (AC) de 22 kW de série pour ne pas trop s'attarder à une borne ainsi que sur une puissance de 150 kW (DC) qui permet de récupérer 80 % en une trentaine de minutes en recharge rapide.

Cette version Brabus est plus rassurante à la conduite que la version propulsion, mais elle est en revanche moins ludique. Le poids grimpe d’une bonne centaine de kilos (1 900 kg), le centre de gravité est haut et bizarrement, les suspensions n’ont fait l’objet d’aucun réglage spécifique.

Trop souples à notre goût elles auraient méritées davantage de tenue pour offrir une conduite plus sportive, générant un léger roulis en courbe et parfois des plongées au freinage. Un freinage qui mériterait davantage de mordant. Toutefois la sensation et la course de la pédale sont plutôt naturelles sachant qu'elle participe à la régénération.

La #1 peut toutefois compter sur ses imposantes jantes de 19’’ bien chaussées de pneus Dunlop pour profiter d’une bonne assise sur l’asphalte et d’un grip rassurant. Ces roues de grand diamètre sont certes belles à regarder mais dégradent le niveau de confort par d’importantes remontées sur les aspérités. Une monte de 18’’ serait plus pertinente.

La direction n'offre pas la précision millimétrique que l'on est en droit d'attendre d'une voiture badgée Brabus, mais encore une fois, pour la majorité des clients, les 400 ch s'exploiteront principalement en ligne droite.

Cette #1 Brabus n’a pas le pedigree d’une sportive pur jus, c'est un fait. Toutefois, elle peut se vanter de rester vivable et agréable au quotidien avec une ressource immédiate de 400 ch disponible sur simple demande. Cette #1 Brabus est un vrai "sleeper" (voiture non ostentatoire mais très puissante) vendu à un prix défiant toute concurrence.

En effet, la Smart #1 Brabus est aujourd’hui facturée 47 815 €, ce qui permet - après une négociation pas très difficile en concession - de décrocher le bonus écologique de 5 000 €, portant ainsi le prix final à 42 000 €.

Une fiscalité qui va changer

Compte tenu de l’équipement ultra-riche (cf page suivante), du niveau de puissance époustouflant et de la capacité de batterie généreuse (66 kWh), cette version Brabus se place comme la plus attractive du catalogue Smart. Malheureusement cette situation ne va pas durer car à compter du 15 décembre 2023, la nouvelle venue sera écartée du bonus écologique en raison de sa provenance : la Chine.

En effet, Bercy a mis en place un « score environnemental » calculé par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) prenant en compte : l’impact pour l’acheminement du véhicule, le type de batterie à bord, les matériaux utilisés et la consommation énergétique de l’usine. Cette mesure, concernant uniquement la France, va exclure du bonus un bon nombre de véhicules électriques produits en Chine (dont l’industrie est très dépendante du charbon). Pour rappel, la Smart #1 est conçue et dessinée en Allemagne par Daimler et produite en Chine, par Geely, à travers une joint-venture née en 2020.

Alors si nous avons un conseil à vous donner, si vous êtes tentés par le nouveau SUV de Smart, c’est de foncer car les commandes passées après le 15 décembre, ne seront plus éligibles au bonus.