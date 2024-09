Avec sa petite batterie, la Smart #1 est-elle juste faite pour la ville ?

La concurrence : une Smart très bien placée

Des SUV urbains électriques, il y en a de plus en plus sur le marché, mais tous ont des puissances largement inférieures à celle de notre SUV puisque la Smart dispose de 272 ch alors que la moyenne se situe davantage aux environs de 150 ch. De quoi faire de la #1 une exception sur le marché. Cette notion est renforcée par les tarifs particulièrement compétitifs. Ainsi, ils débutent à un peu plus de 33 000 €, tandis que ceux de ses principaux rivaux sont plus élevés. Il faudra compter aux alentours de 37 000 € pour les Hyundai Kona et Peugeot e-2008, 38 000 € pour l’Opel Mokka e et même 41 000 € pour une DS 3 « e-tense ».

À retenir : une alternative intéressante

Pour son retour, Smart fait une entrée remarquée sur le segment des SUV urbains électriques. Au-delà de son appellation et de son logo un peu complexe pour le quidam des automobilistes, cette #1 représente un choix pertinent et différent dans cette catégorie. Elle se distingue par son look, sa présentation originale et sérieuse mais aussi une puissance hors du commun pour ce type de véhicule. Alors certes, cette batterie limite l'autonomie, mais pour un usage quotidien en tant que seconde voiture d'une famille, elle jouera parfaitement son rôle, d'autant plus que son prix reste compétitif par rapport à la concurrence.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus 272 PRO 49 KWH 0 (wltp) 35 990 € 0 € 272 PURE 49 KWH 0 (wltp) 33 490 € 0 €

Caradisiac a aimé

La finition intérieure

Le style particulier

L’équipement très complet

Le confort

Les prix très bien placés

Caradisiac n'a pas aimé