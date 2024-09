Avec sa petite batterie, la Smart #1 est-elle juste faite pour la ville ?

La plus petite batterie sur la Smart #1 est uniquement disponible avec les deux niveaux d’entrée de gamme dénommée Pure et Pro

Ainsi, avec le niveau Pure (à partir de 33 490 €), vous aurez droit aux projecteurs LED automatiques, aux poignées de portes escamotables électriques, aux jantes alliage 18 pouces, la sellerie tissu, la climatisation automatique monozone, aux radars de stationnement, au régulateur de vitesse adaptatif, à l’accès et au démarrage sans clé, à l’alarme, à l’aide au maintien dans la voie, à la lecture des panneaux de signalisation, à l’écran multimédia 12,8 pouces avec instrumentation numérique 9,2 pouces, à la compatibilité AppleCarplay et Androïd Auto, à la navigation et au système audio.

La finition Pro (à partir de 35 990 €) donne accès pour sa part au toit panoramique, aux projecteurs Matrix LED automatiques, à la caméra 360°, aux jantes alliage 19 pouces, aux sièges avant électriques et chauffants et à la recharge par induction.