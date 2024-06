Comparatif - Volvo EX30 vs Smart #1 : des clones si différents

Désireux de s’ouvrir de nouveaux marchés, Volvo investit, depuis quelques mois, de nouvelles catégories. Après le minivan de luxe EM90, pour le moment (définitivement ?) réservé à la clientèle chinoise, voici donc le premier petit SUV du constructeur suédois : l’EX30.

Conformément à la feuille de route de la marque, celui-ci est, et restera, 100 % électrique. Il repose, en effet, sur une base nommée SEA (Sustainable Electric Architecture) uniquement capable de recevoir des motorisations zéro émission.

S’il ne s’agit pas de la plus courte des Volvo jamais entrée en production, cette auto est néanmoins la première incursion du constructeur dans le segment B. Malgré ce gabarit réduit, elle utilise la plupart des codes esthétiques qui rendent une Volvo immédiatement identifiable. Parmi ceux-ci, notons les feux de jour avant en forme de T, dit marteau de Thor, le logo de la marque intégré, à l’avant, dans une barre chromée inclinée et les feux arrière ceinturant la lunette.

À bord, en revanche, un habitué des véhicules de la marque perdre tous ses repères. La planche de bord est épurée à l’extrême puisque seule la tablette tactile est ici proéminente. Techniquement, nous l’avons dit, l’EX30 repose sur la plateforme SEA. Il articule sa gamme autour de 2 motorisations et d’autant de batteries. Concernant les premières, nous avons ici affaire à une technologie à un seul moteur, la Single, reposant sur l’essieu arrière et ne développant pas moins que 272 ch. Pas mal pour une entrée de gamme. Logiquement, la "double moteur" est baptisée Twin et associe le bloc de 272 ch avec un autre, installé à l’avant, de 156 ch, faisant de cette version une 4 roues motrices semi-permanentes et affichant une puissance maximale de 428 ch. Le petit moteur laisse le choix entre une batterie Lithium-Fer-Phosphate de 49 kWh et un élément Nickel-Colbal-Manganèse de 64 kWh.

Ces éléments, nous les retrouvons presque à l’identique à bord de la Smart #1. Comme annoncé en préambule, Volvo et Smart sont, effectivement, désormais totalement ou partiellement intégrés au groupe chinois Geely. Seule exception, la batterie NCM de la #1 est annoncée pour 66 kWh. Pour la marque d’origine allemande (Smart a été initialement créé par Mercedes), le segment B-SUV est également une grande première… mais pour des raisons opposées à celles de Volvo. En effet, jusqu’à présent, le constructeur s’est surtout fait connaître pour ses mini-citadines Fortwo. Pourtant, entre 2004 et 2006, Smart proposait déjà un modèle de la catégorie des citadines, mais sous la forme d’une berline. La première Forfour, puisque c’est d’elle dont il s’agit, était alors le fruit d’un projet mené avec Mitsubishi et a fait un four monumental.

Si le Smart a, comme son cousin suédois, fait le choix de rondeurs extérieures, aucun élément visible n’est commun aux deux véhicules. Première démonstration en série du nouveau design Smart, le #1 arbore des projecteurs triangulaires reliés par un bandeau de LED et une absence totale de calandre. On retrouve cette disposition "triangles + bandeau" sur la poupe. Parmi les autres effets de style marquants, on trouve un pavillon "suspendu’ et, plus surprenant", un montant C dont le dessin n’est pas sans évoquer les Opel Adam et Crossland.

Dans l’habitacle, l’ambiance est également totalement distincte de celle qui règne dans l’EX30. Si l’écran central XXL est, naturellement, de la partie, il est ici secondé par un second élément beaucoup plus compact situé face au conducteur. Le mobilier se veut par ailleurs beaucoup plus enveloppant -envahissant dirons les mauvaises langues- avec une console suspendue entre les deux occupants des places avant telle une arche.

Visuellement, impossible de confondre ces deux cousins. En est-il, malgré une majorité d’éléments techniques communs, de même volant en mains ? Nous avons opposé les versions de cœur de gamme, c’est-à-dire de 272 ch avec la "grosse" batterie, afin de pouvoir apporter une réponse à cette question.

Aspects pratiques : le Smart ne laisse aucune chance au Volvo

Une fois installé à bord, ces deux SUV ne diffèrent pas seulement sur la forme, ils le font également sur le fond. L’EX30 fait immédiatement oublier les planches de bord Volvo cubiques et tristes. Ici, l’ambiance est plutôt claire, notamment parce que les plastiques préfèrent le gris clair. Si, à vos yeux, cela manque encore de gaîté, sachez que la sellerie d’origine, mêlant tissu bleu marine et Nordico, un matériau imitant le cuir, noir peut être remplacé du gris clair Brume, du vert Pin Scandinave ou, comme sur notre modèle d’essai, du bleu clair Céleste. Une teinte que l’on retrouve jusque dans les bacs de portière. Autre astuce censée apporter de la luminosité à bord, mais nettement moins réussie à nos yeux, les inserts de planche de bord et de contre-portes sont composés de matières plastiques recyclées au rendu original (un fond gris clair parsemé de points noirs et blancs que Volvo nomme Noir étoilé) mais pas du tout valorisant à l’œil. De manière générale, les plastiques présents à bord de la suédoise font d’ailleurs très "bas de gamme". Le constructeur met cela sur le compte de l’utilisation massive de matières recyclées mais, au vu de sa grille tarifaire, l’EX30 frôle ici le carton rouge même si, et cela reste sans doute le plus important, la qualité de fabrication globale de l’habitacle est bonne même si certains assemblages ne sont pas irréprochables.

Virage à 180° à bord du #1. Dans la finition Premium de notre modèle d’essai, l’équipe couleurs et matières de Smart a fait le choix d’une harmonie noire (pour tous les éléments en plastique pelliculés) et blanche (pour les imposants inserts laqués présents sur la planche de bord, la console, les contre-portes et les appuie-tête avants). L’atmosphère est ici indéniablement plus chic même si nombre des parties en plastique sont rigides et sonnent parfois creux. En revanche, c’est bien plus triste que dans la Volvo puisque même les sièges sont presque intégralement noirs. Concernant ces derniers, le Smart confirme toutefois sa volonté de s’afficher comme un "vrai" modèle premium puisque ceux-ci sont ici revêtus de cuir véritable.

L’habitacle du #1 réserve d’autres bonnes surprises à ces occupants, notamment en ce qui concerne l’espace qui leur est réservé. Avec sa carrosserie au profil haut-de-forme, il assure une très bonne garde au toit, à toutes les places, pour un SUV de son gabarit. Au deuxième rang, les cotes de longueur aux jambes et de largeur aux coudes sont également plus qu’honorables, ce qui permet d’envisager les voyages à 4 adultes. À condition, toutefois, de se restreindre sur les bagages, car la malle n’accepte que 288 l de marchandises (auxquels on peut ajouter les 15 l présents sous le capot). Saluons toutefois la présence, en série, d’une banquette coulissante sur 13 cm et donc les dossiers ont divers degrés d’inclinaison.

Sur tous ces points, le Volvo ne peut rivaliser. Ici, l’habitabilité aux places arrière est moins généreuse, principalement à cause d’un manque d’espace pour les genoux des occupants de la banquette. La garde au toit est également plus limitée, ce qui rend impossible l’installation de personnes de 1m80 et plus dans des conditions acceptables. Et si le coffre est un chouïa plus grand (318 l), le double plancher élevé le scinde en deux parties de 257 et 61 l, ce qui limite la possibilité d’installer une grosse valise en partie supérieure. Même constat en ce que qui concerne le frunk (le volume de chargement situé à l’avant) qui ne compte que 7 l. Cela suffira toutefois pour y ranger les câbles de recharge. Quant à la banquette coulissante et à son dossier à inclinaison variable, ils n’existent ici tout simplement pas.

Au chapitre des rangements, nous deux rivales sont renvoyées dos à dos. Ouverts ou fermés, sur la console centrale, dans l’accoudoir ou les contre-portes, ils pullulent dans nos deux rivales et, leur volume étant presque toujours très généreux, ils permettent d’y déposer sans peine son smartphone ou ses clés.

Match nul également en ce qui concerne l'ergonomie générale avec un écran central qui regroupe désormais beaucoup trop de fonctions. Ainsi, dans nos deux SUV, il est un passage obligé pour des réglages aussi basiques que ceux des rétroviseurs. Dans les deux cas, cet amoncellement de fonctions entraine une accumulation de menus et de sous-menus qui rendent l'usage de ces tablettes peu intuitifs.

Pratique Volvo EX30 Single Extended Range Ultra Smart #1 Premium Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12,8 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : le "à la carte" Volvo, facteur d’inflation

Il fut un temps, celui préalable à l’instauration du score environnemental, où nos deux protagonistes auraient pu prétendre à l’obtention du bonus écologique. En effet, avec la motorisation Single Extended Range, le Volvo EX30 voit sa gamme débuter à 41 700 €. Mais, pour peu que l’on souhaite compléter la dotation, les tarifs s’envolent assez rapidement. Comptez 45 000 € pour la finition de milieu de gamme Plus et 47 950 € pour l’Ultra photographiée ici. Chez Smart, c’est encore plus simple puisque la définition Premium de notre essai est affiche à 43 815 €. Si notre duo se voit, dans tous les cas, privé de bonus écologique, ce n’est donc pas à cause de leurs prix catalogue mais de leur provenance. En effet, la suédoise et l’allemande sont assemblées dans la même usine, sise à Xi’an, en Chine.

Dès l’année prochaine, l’EX30 pourrait toutefois prétendre à l’aide du gouvernement français, puisque la production des exemplaires destinés au marché européen sera transférée à Gand, en Belgique. Une relocalisation déterminante, mais loin d’être suffisante, pour obtenir le rabais étatique de 4 000 €. Si ce scénario venait à être confirmé, le Volvo afficherait alors un prix équivalent à celui du Smart, l’écart de plus de 4 000 € n’étant, aujourd’hui, pas justifié.

Précisons toutefois que, s’ils sont élevés dans l’absolu, les prix de nos deux SUV sont cohérents avec le reste du marché, y compris si l’on regarde des concurrents de marques généralistes.

La relative modération tarifaire des EX30 et #1 ne se retrouve malheureusement pas dans leur appétit. Dans un cas comme dans l’autre, ce qui est logique au vu des similitudes techniques, notre essai s’est soldé par une consommation moyenne de 18 kWh/100 km. C’est élevé pour d’aussi petits véhicules mais si leur forte puissance, qui incite à jouer avec eux plus qu’avec certains de leurs rivaux, est sans doute en partie responsable de ce score moyen. Les autonomies moyennes respectives, proches de 400 km restent toutefois plus que suffisantes pour un usage quotidien. Attention, toutefois, sur voies rapides, il faudra plutôt tabler sur une moyenne comprise entre 21 et 24 kWh/100 km.

Budget Volvo EX30 Single Extended Range Ultra Smart #1 Premium Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,4 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Équipement : chez Smart, on ne choisit que la couleur

Débutons ici par le plus simple en nous penchant sur le dossier #1. Nous l’avons déjà écrit, la définition Premium de ce Smart définit sa motorisation ainsi que son niveau d’équipement. On compte donc ici avec le chargeur embarqué AC 22 kW, les projecteurs Matrix CyberSparks LED+, le toit vitré panoramique, les jantes de 19", le hayon électrique, les vitres arrière surteintées, la sellerie en cuir, les sièges avant électriques et chauffants, la banquette coulissante, la clim’ auto. bi-zone, la clé mains libres, le GPS et le chargeur de smartphone à induction. Un inventaire à la Prévert qui ne laisse guère de place aux options. Il n’y en a donc aucune au tarif, même les différentes teintes de carrosserie étant livrées sans supplément.

Chez Volvo, les choses sont un peu plus complexes. Au premier abord, on pourrait croire que l’EX30 est plus abordable que le #1. Mais sa finition d’entrée de gamme Start, bien qu’honorablement dotée (caméra de recul, pompe à chaleur, air conditionné automatique, jantes alliage 18", feux de route adaptatifs, infodivertissement Google avec navigation, système audio Volvo High Performance…), est très loin d’égaler le niveau de sa concurrente.

En passant au deuxième niveau, nommé Plus, on gagne le Pilot Assist, le hayon électrique, la clim’ bi-zone, le toit noir, le chargeur de smartphone à induction tandis que les roues passent à 19" et que la chaîne hi-fi est désormais signée Harman Kardon. Ce n’est toutefois toujours pas aussi complet que le Smart et le prix est pourtant supérieur. Pour obtenir le tout compris, il faudra donc viser l’Ultra avec son toit vitré, ses caméras 360°, ses sièges avant électriques et son Park Pilot Assist.

Contrairement au #1, l’EX30 propose bien une liste d’options, mais celle-ci est limitée : jantes de 20", volant et sièges avant chauffants, vitres arrière surteintées, peinture métallisée, selleries…