C’est en 1986, qu’est apparue la première M3. Il s’agissait bien évidemment de la mythique E30. Les années ont passé et cette dernière n’a cessé d’évoluer. Ainsi, elle est devenue de plus en plus imposante et sa puissance n’a cessé de croître. Désormais, on est bien loin du 4 cylindres de 200 ch de la première génération puisque la dernière M3 est animée par un 6 cylindres en ligne biturbo fort de 510 ch. Il faut noter que durant quelques années, cette M3 avait fait une entorse au 6 cylindres en adoptant un V8. En ce qui concerne les carrosseries, la M3 a longtemps été uniquement disponible en coupé, puis la gamme s’est développée avec une berline, mais jusqu’à ce jour, BMW n’avait jamais osé le break. C’est désormais chose faite pour le grand plaisir des amateurs, qui attendaient avec impatience cette déclinaison.

Si elle est nouvelle chez BMW, c’est loin d’être le cas chez Audi où elle est devenue un grand classique. Ainsi, pour trouver le premier break badgé RS, il faut remonter à 1993 avec la magnifique RS2 élaborée en partenariat avec Porsche. Depuis cette date, la marque aux anneaux a perpétué cette lignée des breaks sportifs avec les RS4 mais aussi RS6.

dailymotion Comparatif - Les essais de Soheil Ayari - BMW M3 Touring VS Audi RS4 avant : livraison express

C’est donc une confrontation unique que nous vous proposons aujourd’hui.

Esthétiquement, nos deux breaks affichent des styles bien distincts, mais très loin d’être discrets dans les deux cas. La RS4 se remarque immédiatement par ses roues de 20 pouces, sa large calandre et bien évidemment ses ailes arrière proméminentes et ses deux très grosses sorties d’échappement qui ne laissent aucun doute sur la philosophie sportive de cette RS4.

Face à elle, la toute nouvelle M3 Touring ne fait pas dans la demi-mesure et semble même plus bestiale que sa rivale avec son énorme calandre composée des haricots, signature de BMW, ses deux doubles sortis d’échappement, ses jantes avant et arrière de taille différente (19 et 20 pouces) et surtout ses ailes arrière hypertrophiées.

Même tendance dans l’habitacle, bien évidemment, la sportivité est au programme, mais c’est une nouvelle fois la M3 qui en met plein les yeux, notamment quand elle est pourvue, comme c’était le cas de notre modèle d’essai du pack M Performance Piste (16 650 €) qui lui permet de bénéficier des sièges baquets M Carbon et tout cela est renforcé quand ces derniers sont recouverts d’une sellerie cuir étendu « Merino Kyalami Orange » optionnelle (2 300 €). Ambiance plus discrète, mais aussi civilisée à bord de la RS4, qui possède aussi de sièges baquets, mais nettement moins radicaux et par conséquent plus faciles à vivre au quotidien que ceux de la BMW.

Et pour une fois, le plaisir de rouler dans une sportive peut se faire avec toute la famille puisqu’elles peuvent facilement accueillir des passagers arrière, mais aussi des bagages avec des coffres dont les contenances varient dans les deux cas aux environs des 500 litres.

Les forces en présence

Audi RS4 Avant

BMW M3 Touring Puissance 450 ch 510 ch Couple 600 Nm 650 Nm Poids 1 820 kg 1 940 kg Monte pneumatique Pirelli P-Zero Corsa Pirelli P-Zero Prix (hors options) 99 830 € 116 650 € Prix modèle essayé 117 000 € 147 605 € Malus 43 903 € 50 000 €

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit des Écuyers qui nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit des Écuyers se situe dans le département de l'Aisne à 90 km de Paris. Cette piste vous propose de multiples animations dont des stages de pilotage auto et moto.

Tel : 03 23 70 98 61

http://www.circuitdesecuyers.com