Comparatif vidéo - Peugeot e-308 SW VS MG 5 : la guerre est déclarée

Difficile aujourd’hui de résister à l’électrification, qui est présente un peu partout dans l’univers automobile. Citadines, SUV (petits, moyens ou grands) ou même berlines, toutes les catégories sont touchées par cette tendance. Mais, comme à chaque fois, il y a des résistances et elles se situent au niveau des breaks compacts, qui ne sont que deux sur le marché : la Peugeot e-308 SW et la MG 5. Mais laquelle faut-il choisir ?

Avant de commencer, parlons budget et beaucoup de choses ont évolué depuis ce début d’année. En effet, à partir de 2024, de nombreux modèles électriques n’ont plus le droit au bonus et cela risque bien de changer la donne pour le marché dans les prochains mois. Ainsi, parmi les marques exclues, il y a bien évidemment MG dont aucun modèle ne peut recevoir l’aide gouvernementale. Tout l’inverse de la 308 SW, qui profite toujours du bonus dédié à l’électrique

Budget : merci le nouveau bonus

Ainsi, la e-308 SW est facturée 42 590 € en prix de base et 44 870 € en finition GT. Du côté de la MG, comptez 35 990 € en accès de gamme et 37 490 € dans sa version la plus huppée. À finition équivalente, l’écart oscille donc entre 6 600 et 7 400 € suivant le niveau choisi en faveur de la MG, mais en prenant en compte le bonus, celui-ci se réduit à seulement 2 600 à 3 400 €. De quoi relancer le match, même si la MG est toujours moins chère. C’est d’autant plus le cas que cette dernière dispose d’une garantie largement supérieure à celle de la française puisqu’elle est de 7 ans 150 000 km alors que la 308 doit se contenter de 2 ans/kilométrage illimité. La 308 riposte avec sa valeur de supérieur. Au final, c’est la française qui bénéficie pleinement du bonus qui s’en sort bien mais attention MG a réagi en offrant à tous ces futurs clients l’équivalent de l'aide à savoir 4 000 €. Résultat : c’est une victoire de la MG5.

Passez le côté - essentiel - des finances, il y a bien évidemment le look, facteur tout aussi important lors de l’achat et ici c’est clairement la 308 qui se démarque avec un style nettement plus moderne et dynamique. La lionne ne manque pas de personnalité avec sa large calandre frappée du nouveau logo de la marque et ses projecteurs très fins. Les lignes de la 308 sont nettement plus osées que celles de la MG beaucoup plus passe-partout. Côte à côte, la différence entre les deux est criante et clairement pas en faveur de la chinoise.

Même constat dans l’habitacle où la française apparaît nettement plus avant-gardiste que sa rivale qui est dotée d’une présentation plus classique. La lionne hérite de la troisième génération du i-cockpit composé d’une instrumentation numérique 3D 10 pouces positionnée en hauteur, d'un écran multimédia 10 pouces tourné vers le conducteur et d'un petit volant. À bord de la MG, c’est traditionnel avec une instrumentation numérique 7 pouces et un écran de 10,25 pouces. La supériorité de la française s’illustre aussi en matière de qualité nettement plus valorisante à bord de la 308.

Aspects pratiques : coffre ou habitabilité ?

Dans ce domaine et même si nos deux breaks affichent des longueurs très proches (4,63 m pour la 308 et 4,60 m pour la MG 5), ils proposent des volumes de chargement bien distincts avec 548 litres pour la Peugeot contre 479 litres pour la MG. La française ajoute d’autres points forts comme un seuil de chargement nettement plus bas mais aussi un hayon électrique en option, de quoi faciliter la vie au quotidien.

En ce qui concerne l’habitabilité, la MG rattrape son retard. Ainsi, elle possède en effet un meilleur espace aux genoux et largeur, mais les passagers de la "5" devront composer avec une position assez relevée, moins naturelle qu’à bord de la Peugeot, mais le plancher est plat, ce qui permet d’utiliser la place centrale plus aisément.

Équipement : une lionne plus onéreuse mais aussi plus techno

Afin de comparer ce qui est comparable, c’est dans leur définition les plus hautes qui nous avons décidé de les confronter dans leur définition les plus élevées à savoir « Luxury » pour la MG 5 et « GT » pour la 308, facturée respectivement 37 490 € et 44 870 €.

La MG, comme la Peugeot, est pourvue d'une dotation particulièrement complète comprenant notamment les sièges électriques, la caméra de recul 360°, les jantes alliage 17 pouces, la climatisation automatique, les sièges chauffants, la navigation, ainsi que la compatibilité AppleCarplay et AndroidAuto.

Plus chère, la 308 offre un équipement encore plus riche avec les projecteurs Matrix LED, l’instrumentation numérique 3D, la climatisation bizone, les jantes alliage 18 pouces et le volant chauffant. Ce qui justifie la différence de prix.