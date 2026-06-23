Il sera interdit de s’installer à trois dans la nouvelle Smart #2

La dernière fois que nous avions pris contact avec la nouvelle voiture à deux places de Smart, c’était au salon de Pékin où le constructeur désormais possédé à 50 % par Geely exposait le Concept #2.

D’une longueur de 2,79 mètres, ce Concept #2 annonce la remplaçante de l’ancienne Fortwo, d’abord devenue 100 % électrique chez nous (ce qui a fait chuter ses ventes) avant de disparaître totalement en 2024. Après les modèles de plus en plus gros (d’abord le SUV #1 puis la compacte #3, puis le gros SUV #5 et même une gigantesque berline #6 pas encore commercialisée chez nous), Smart revient enfin à son concept originel avec cette auto conçue pour être le plus pratique possible en ville.

Et maintenant, l’intérieur

Après le concept-car découvert en Chine il y a quelques mois, voilà cette fois les premières images de l’intérieur. Avec un croquis montrant la planche de bord inspirée de celle de la toute première Fortwo, mais surtout une photo de détail montrant les sièges.

Et c’est une petite surprise : même si la Smart #2 ne sera homologuée que pour embarquer deux personnes, elle possédera visiblement une vraie banquette avant. L’image ci-dessous permet en effet de découvrir une partie centrale au même niveau que les sièges, cachant visiblement un gros rangement. Notons par ailleurs la couleur blanche de cet habitacle, y compris au niveau de la planche de bord.

Rendez-vous au Mondial pour sa présentation

Le modèle définitif sera officiellement présenté à l’occasion du Mondial de Paris 2026, qui ouvrira ses portes en octobre prochain. Il sera bien évidemment 100 % électrique et devrait offrir environ 300 kilomètres d’autonomie WLTP. Maintenant qu’il existe des machines comme la Renault Twingo sur le marché, il ne faudra pas qu’elle coûte trop cher…